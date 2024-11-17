تقرير: اغتيال المتحدث باسم حزب الله محمد عفيف في هجوم استهدف مقر حزب البعث السوري في بيروت

صرح مصدران أمنيان لبنانيان لوكالة الأنباء رويترز أن المسؤول الإعلامي لحزب الله محمد عفيف قتل اليوم جراء غارة إسرائيلية في وسط بيروت، في حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة ثلاثة آخرين بنفس الهجوم

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وعلى صعيد متصل أفادت القيادة المركزية لحزب البعث في لبنان ، إن "الهجوم استهدف مبنى قيادة الحزب في رأس النبع"، ووفقا للمصادر نفذت الغارة في حي نزح اليه سكان كثيرون من ضواحي بيروت.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنه في الهجوم وسط بيروت والذي قتل فيه مسؤول الإعلام بحزب الله محمد عفيف، أصيب ثلاثة أشخاص آخرين.

ووفقا لتقارير لبنانية فإن الأمين العام لحزب البعث السوري في لبنان علي حجازي لم يكن متواجدا في المبنى حينها، فيما أكدت أيضا مصادر لقناة "الحدث" السعودية أن عفيف قتل في الهجوم الذي استهدف المبنى.