تقرير: اغتيال المتحدث باسم حزب الله محمد عفيف في هجوم استهدف مقر حزب البعث السوري في بيروت

صرح مصدران أمنيان لبنانيان لوكالة الأنباء رويترز أن المسؤول الإعلامي لحزب الله محمد عفيف قتل اليوم جراء غارة إسرائيلية في وسط بيروت، في حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة ثلاثة آخرين بنفس الهجوم

https://x.com/i/web/status/1858117323401384367