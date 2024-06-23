أطلقت المجموعات المدعومة من إيران في العراق فجر الأحد، طائرة بدون طيار باتجاه مدينة إيلات المشاطئة للبحر الأحمر جنوب إسرائيل، وقامت المنظومة الدفاعية في إسرائيل باعتراضها. ويدعي الحوثيون في اليمن والجماعات المسلحة في العراق أنهم استهدفوا خمس سفن في ميناء حيفا والبحر الأبيض المتوسط.

ونقلت "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم، عن مصادر في "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها أبدت "استعدادها للمشاركة إلى جانب حزب الله في مواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل على لبنان".

وقال كاظم الفرطوسي المتحدث باسم "كتائب سيد الشهداء": "إذا كان الأمر يتطلب تواجد مقاتلين من العراق في جنوب لبنان، فإننا سنكون في الخطوط الأولى في مواجهة العدوان الصهيوني". مشيرا إلى أنها "قضية إسلامية وعربية لا اعتبار فيها للاختلافات ولا الحدود".

وأكدت "المقاومة الإسلامية-العراق" أنّ هذه العملية "تأتي نصرةً لقطاع غزة، واستمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي"، متوعدةً بـ"الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء".

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، "تنفيذها عمليتين مشتركتين مع القوات المسلحة اليمنية، استهدفتا، بواسطة الطيران المسيّر، 4 سفن في ميناء حيفا المحتلة، وسفينة "Shorthorn Express" في البحر الأبيض المتوسط، التي كانت متجهةً إلى الميناء نفسه".