مصر: "سندعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي"

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن القاهرة "تنوي الانضمام الى الدعوى المقدمة من قبل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي الدعوى التي ستفحص بانتهاكات إسرائيلية بما يخص التزامها الاتفاقيات لمنع إبادة جماعية وستفحص فرض عقوبات على إسرائيل".

وشدد بيان وزارة الخارجية المصرية على "هذا الدعم المصري لدعوى جنوب إفريقيا يأتي بعد تعاظم حجم الأعمال العدوانية الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي ظل تنفيذ مزيد من الخطوات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني – مثل الهجمات المباشرة ضد المواطنين، هدم البنية التحتية في قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم".

وردا على ذلك، قال مصدر دبلوماسي لـi24NEWS إنه "بعد كل ما فعلناه من أجلهم في سيناء - نتنياهو خرق ملحق اتفاق السلام بشكل كامل وهم يطعنوننا في الظهر في المقابل".

ويشار إلى أنه ابتداء من العام 2011 قدمت مصر عددا من الطلبات التي تسمح لها إدخال قوات عديدة الى منطقة سيناء، بغرض محاربة داعش- بصورة تتناقض مع اتفاق السلام بين البلدين، إسرائيل وافقت على طلباتها. ومنذ ذلك الحين، مصر طلبت هذا الأمر مرات عديدة- وإسرائيل استجابت لطلباتها. حاليا، عندما تحارب إسرائيل حماس، مصر وفقا للمصدر لا تظهر عن أي فهم لاحتياجات إسرائيل وحتى أنها تعمل ضدها قضائيا- خطوة قاسية للغاية.

ويشار الى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية نشرت السبت بيانا يطالب المحكمة الدولية رفض طلب جنوب إفريقيا إصدار أوامر جديدة ضد إسرائيل بعد العملية في رفح. ووصف البيان ممثلي جنوب إفريقيا "ممثلي حماس". حيث أنه بعد العملية الإسرائيلية في رفح توجهت جنوب إفريقيا مجددا الى محكمة العدل الدولية في لاهي، بطلب إصدار أوامر جديدة ضد إسرائيل. وقالت جنوب إفريقيا بالطلب إن الوسائل التي اتخذتها المحكمة ضد إسرائيل غير كافية على ضوء "الظروف الجديدة" ولأن "الهجوم الإسرائيلي على رفح يعرض غزة لكارثة إنسانية متزايدة، بل ويعرض بقاء مواطني غزة على قيد الحياة لخطر أكبر من ذي قبل".