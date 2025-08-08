قد يعجبك أيضًا -

قالت حركة حماس في بيان، اليوم الجمعة، إن "إقرار الحكومة الإسرائيلية خططاً لاحتلال مدينة غزة وإجلاء سكانها جريمة حرب جديدة"، مشيرة إلى أن "القرار يؤكد أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم، مما يفضح عقلية الاستهتار بحياة الأسرى لتحقيق أوهام سياسية فاشلة".

وأوضحت الحركة أن هذا القرار "يفسّر بوضوح سبب انسحاب الاحتلال المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة، التي كانت على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، وتابعت "كل ما يلزم من مرونة وإيجابية لإنجاح جهود وقف النار، تتخذ كل الخطوات التي تمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الذهاب نحو صفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال دفعة واحدة، بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال".

