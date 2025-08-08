التغطية متواصلة| تقرير: "مصر وقطر تقترحان صفقة جديدة لاتفاق غزة يتضمن إطلاق سراح جميع المختطفين مقابل إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل"
أوضحت حماس أن هذا القرار "يفسّر بوضوح سبب انسحاب الاحتلال المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة، التي كانت على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"
قالت حركة حماس في بيان، اليوم الجمعة، إن "إقرار الحكومة الإسرائيلية خططاً لاحتلال مدينة غزة وإجلاء سكانها جريمة حرب جديدة"، مشيرة إلى أن "القرار يؤكد أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم، مما يفضح عقلية الاستهتار بحياة الأسرى لتحقيق أوهام سياسية فاشلة".
وأوضحت الحركة أن هذا القرار "يفسّر بوضوح سبب انسحاب الاحتلال المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة، التي كانت على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، وتابعت "كل ما يلزم من مرونة وإيجابية لإنجاح جهود وقف النار، تتخذ كل الخطوات التي تمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الذهاب نحو صفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال دفعة واحدة، بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال".
الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) يقضيان على قادة مسلحين في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك، اليوم الجمعة، أنهما "قضيا على عدد من قادة حركتي حماس والجهاد خلال عمليات مُستهدفة في قطاع غزة، نفذتها الفرقة 99 في بيت حانون"، وتابع"كان من بين الأهداف مارد ناصر موسى أبو جراد، نائب قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة الجهاد والذي قاد الكتيبة عام 2024 وشارك في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث خطط لعشرات الهجمات ضد الجيش الإسرائيلي. وفي عملية أخرى، تم تحييد محمود شوكي تيم الدردساوي، نائب قائد وحدات مكافحة الدبابات في لواء مدينة غزة التابع لحركة الجهاد ، والذي شارك في 7 أكتوبر وفي هجمات ضد إسرائيل"
وأكد البيان على أنه"تم القضاء على مسلحين آخرين من حماس والجهاد مسؤولين عن إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون وإطلاق القناصة في ضربات مُستهدفة. وتم تنفيذ هذه العمليات، استناداً إلى معلومات استخباراتية من القيادة الجنوبية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بمشاركة لواء المدفعية 990 ووحدات جمع المعلومات الاستخبارية وسلاح الجو الإسرائيلي".
رئيس المجلس الأوروبي: قرار إسرائيل بالسيطرة على غزة سيكون له تداعيات على العلاقات المشتركة
الكويت تدين قرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة: يقوض حل الدولتين
أعربت الخارجية الكويتية في بيان، اليوم الجمعة، عن رفضها لقرار الحكومة الإسرائيلية بـ"احتلال" قطاع غزة، مؤكدة أن القرار يُمثّل "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، و"استخفافاً" بقرارات الشرعية الدولية، وفق بيان لوزارة الخارجية الكويتية.
وذكرت الخارجية الكويتية في بيان أن القرار "يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين، ويعرقل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ودعت الخارجية الكويتية مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما نحو "وقف تلك الممارسات اللاإنسانية، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى قطاع غزة وإنهاء سياسة التجويع والتطهير العرقي التي تنتهجها" إسرائيل.
أ.ف.ب عن مسؤولين عرب: "مصر وقطر تعملان على إطار جديد لاتفاق غزة يتضمن الإفراج عن جميع المختطفين دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل
وزير خارجية بريطانيا: قلقون من قرار إسرائيل الأخير بشأن غزة وتأثيره على المختطفين
تقرير: "الوسطاء سيقدمون مخططاً لإعادة المختطفين دفعة واحدة"
ذكرت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الجمعو، أن "الوسطاء العرب، مصر وقطر، على وضع إطار عمل جديد لاتفاق يشمل إطلاق سراح جميع الأسرى دفعةً واحدة، مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع وإنهاء الحرب. وتحظى جهود إطلاق اتفاق جديد بدعم دول الخليج"
وهناك "نقاشات حول إمكانية تجميد الأسلحة في أيدي حماس، أي أن تحتفظ الحركة بأسلحتها دون استخدامها. كما يدعو الإطار الجديد للاتفاق حماس إلى التخلي عن سيطرتها على القطاع. وسيحكم القطاع مؤتمر عربي فلسطيني ويشرف على إعادة إعماره"
وزير الخارجية البريطاني: المعاناة الإنسانية في غزة يجب أن تنتهي فورا
نائب ترامب: "ربما نختلف مع بريطانيا بشأن كيفية تحقيق الأهداف في الشرق الأوسط"
نائب ترامب: "ليس لدينا أي خطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية"
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي في تقييم الوضع: "سنعمق التخطيط العملياتي لتحقيق عودة المختطفين وانهيار حماس"
أورسولا فون دير لاين تحث إسرائيل على التخلي عن خطتها بشأن غزة
دعت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إسرائيل إلى "التراجع عن خطتها للاحتلال العسكري لغزة"، في رسالة نُشرت على منصة"إكس" "يجب على الحكومة الإسرائيلية الكف عن إطالة أمد عمليتها العسكرية"، مشددةً على ضرورة "وقف فوري لإطلاق النار". يأتي هذا الموقف في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة بالكامل، مما أثار انتقادات دولية متزايدة.
السيسي يؤكد مجدداً "رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم"
ذكرت الرئاسة المصرية، اليوم الجمعة، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لنظيره الفلسطيني محمود عباس، على رفض القاهرة القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، في أعقاب إعلان إسرائيل عزمها السيطرة العسكرية على قطاع غزة".
تقرير: "20 قتيلا في غزة منذ فجر اليوم 10 منهم من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم"
الخارجية المصرية تدين قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة
المفوضية الأوروبية تطالب إسرائيل بإعادة النظر في قرارها توسيع عمليتها العسكرية في غزة
حثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الجمعة، إسرائيل على إعادة النظر في قرارها توسيع عمليتها العسكرية في غزة.
وأضافت فون دير لاين، عبر منصة "إكس"، أنه يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية قطاع غزة فوراً، ودون عوائق من أجل الوصول إلى المحتاجين.
السعودية: "ندين إصرار إسرائيل على ارتكاب التطهير العرقي بحق الفلسطينيين".
أدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الجمعة، "بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة. وندين إصرار إسرائيل على ارتكاب جرائم التجويع والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين".وأضافت الوزارة، في بيان، أن "الأفكار والقرارات اللا إنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجدداً أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حقٍّ فيها، استناداً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية".
وحذرت المملكة من أن "استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فوراً، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري
صندوق الثروة النرويجي يعلن إجراءات بشأن الاستثمارات الإسرائيلية الأسبوع الوشيك
قال وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرج، الجمعة، إن صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته تريليوني دولار، سيعلن الأسبوع المقبل تغييرات في طريقة التعامل مع استثماراته في إسرائيل، مستبعداً في الوقت ذاته أي انسحاب شامل بسبب الحرب على غزة.
وأضاف ستولتنبرج، في مؤتمر صحافي بعدما عقد الاجتماع الثاني خلال 3 أيام مع مسؤولي الصندوق: "أرى أن هناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها مع الوقت، لكن ما يمكن التعامل معه بسرعة يجب أن يتم سريعاً".
ولم يحدد الوزير طبيعة هذه الإجراءات، لكنه أكد أنه لن يكون هناك سحب شامل للاستثمارات من جميع الشركات الإسرائيلية، مضيفاً: "لو فعلنا ذلك، فسيعني أننا نسحب الاستثمارات منها فقط لأنها إسرائيلية".