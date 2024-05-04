إسرائيل وحماس تقتربان من التوقيع على هدنة مؤقتة: إطلاق سراح 33 رهينة مقابل تخفيف مطالب حماس

في تطور جديد للأحداث، أعلنت إسرائيل وحماس اقترابهما من إبرام صفقة هدنة مؤقتة تتضمن إطلاق سراح 33 رهينة مقابل تخفيف حماس لبعض شروطها المبدئية. وفقًا للمصادر، يأتي هذا التقدم في ظل الجهود الدبلوماسية المكثفة والضغوط الدولية.

بالرغم من الاقتراح المصري الذي ينظر إليه بأمل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات العسكرية في رفح ستستمر بغض النظر عن أي اتفاق قد يُبرم. هذا الإعلان أثار انتقادات حادة من بعض أعضاء الائتلاف الحكومي ومن أهالي المختطفين الذين يرون فيه تهديدًا لفرص عودة أحبائهم سالمين.

المرحلة الأولى من الصفقة المقترحة تشمل وقف مؤقت لإطلاق النار يستمر 40 يومًا، حيث ستسمح إسرائيل بإدخال مساعدات إنسانية ووقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة. وفي المقابل، ستطلق حماس سراح 33 رهينة بينما تتلقى ضمانات من وسطاء دوليين تحفظ مصالحها.

الوزير بيني غانتس وغادي آيزنكوت، عضوا مجلس الوزراء الحربي، لم يشاركا في اتخاذ قرار إعلان نتنياهو، ما يشير إلى وجود انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة.

مع ذلك، تستمر المفاوضات في القاهرة ويتوقع أن يأتي الرد من حماس في وقت قريب، وسط تفاؤل محتمل بتحقيق اختراق ينهي العنف المستمر ويفتح الباب لمزيد من الاستقرار في المنطقة.