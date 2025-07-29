هولندا تعلن عن عقوبات ضد سموتريش وايتمار بن غفير

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أعلنت الحكومة الهولندية اليوم (الثلاثاء) أن دولتها ستحظر دخول الوزراء الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، على خلفية "التحريض المتكرر على العنف ضد السكان الفلسطينيين". ويأتي إعلان هولندا لينضم إلى بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا والنرويج، التي أعلنت أنها ستتخذ خطوة مماثلة. وقد عقب بن غفير: "حتى لو منعوني من دخول كل أوروبا، سأواصل العمل من أجل الدولة".

وأضاف المجلس الوزاري أن الوزيرين "دعما باستمرار توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية ودعوا إلى تطهير عرقي في قطاع غزة. وبناءً على ذلك، سيتم تسجيل الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش كأشخاص أجانب غير مرغوب فيهم في أراضينا".

كما ناقشوا في هولندا الوضع في القطاع في ظل التقارير عن الجوع. كتب وزير الخارجية إلى مجلس النواب أن "الوضع الحالي في غزة لا يُحتمل". كما أعلن رئيس وزراء هولندا، ديك شوف، أن بلاده ستتخذ إجراءات إذا لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات الأوروبية بشأن المساعدات الإنسانية في غزة.

أحد هذه الخطوات هو استدعاء السفير الإسرائيلي إلى مكتب الوزير، الذي سيضغط مرارًا وتكرارًا على إسرائيل لتغيير مسارها والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وأشار وزير الخارجية إلى أن بلاده ترغب في المساهمة في تزويد قطاع غزة بالمساعدات، وخاصة عبر البر. لذلك، ستتبرع هولندا بمليون ونصف مليون يورو لمكتب الأمم المتحدة لخدمات الدعم وثلاثة ملايين يورو إضافية للصليب الأحمر.

عقد رئيس الوزراء سكوف، نواب رئيس الوزراء، وزير الخارجية ووزير الدفاع مشاورات طارئة بخصوص هذه الخطوات. التقوا في لاهاي خلال عطلة الصيف - وبعدها قال رئيس الوزراء إن بلاده ستتخذ خطوات إضافية أيضًا داخل الاتحاد الأوروبي. حتى الآن، كان هناك انقسام في المواقف داخل أوروبا. ابتداءً من الغد، سيتم مراجعة الاتفاقيات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. من الممكن أيضًا أن تُقترح خطوات أوروبية ضد إسرائيل في نفس الوقت.

كما هو معروف، جاء قرار هولندا ضد بن غفير وسموتريتش بعد أن أعلنت أيضًا كل من بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على الاثنين. ووفقًا للمرسوم، ستشمل العقوبات تجميد أصول وحظر دخول إلى أراضي هذه الدول. في المرسوم، يُتهم بن غفير وسموتريتش بالمشاركة، التحريض، الترويج ودعم أنشطة تمس بحقوق الإنسان، وخاصة في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ردّ وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، قائلاً: "حتى لو مُنعتُ من دخول أوروبا بأكملها، سأواصل العمل من أجل بلدنا وأطالب بإسقاط حماس ودعم مقاتلينا. أولئك الذين يمارسون العنف والقتلة والمغتصبين هم أعداؤنا، ولكن في أوروبا، كما في أوروبا، كل من يُهاجم هو مذنب. في مكان يُتسامح فيه مع الإرهاب ويُرحّب بالإرهابيين، لا يُرحّب بوزير يهودي من إسرائيل، ويُمنح فيه الإرهابيون الحرية، ويُقاطَع اليهود".