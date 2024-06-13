تقرير: بايدن يضع ثقله في محاولة لنزع فتيل الحرب في الشمال عبر إقناع الأطراف بقبول مقترح وقف إطلاق النار في غزة

تواصل إدارة بايدن بذل الجهود لخفض لهب الحرب على الجبهتين الشمالية والجنوبية في إسرائيل وقد أعربت هذه الإدارة عن قناعتها بأن إنهاء الحرب في غزة سيكون له تأثير فعال ومباشر على احتواء التصعيد في الشمال.

في الوقت نفسه فإن الولايات المتحدة تخشى من قيام إسرائيل بخطوة استباقية تؤدي إلى حرب مع حزب الله أو جرها إلى مثل هذه الحرب دون استراتيجية واضحة ودون التفكير بضع خطوات للأمام في عواقب مثل هذا السيناريو، كما يقول مسؤولون أمريكيون كبار، على ما جاء في معريف، الخميس.

في الأثناء تعمل قطر ومصر على إقناع حماس بجدوى اغتنام فرصة وقف إطلاق النار بإطار مقترح بايدن لئلا تجد نفسها السبب في عرقلة الخطة وكمن يرفض إنهاء الحرب.

وأكد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الخميس أن إسرائيل تقف وراء اقتراح وقف إطلاق النار، والهدف هو كيفية سد الفجوات مع حماس والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. وصرح سوليفان في قمة مجموعة السبع إنه "يجب على العالم تشجيع حماس على الموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار وتجنب الجمود".