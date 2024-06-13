تقرير: بايدن يضع ثقله في محاولة لنزع فتيل الحرب في الشمال عبر إقناع الأطراف بقبول مقترح وقف إطلاق النار في غزة

في الوقت نفسه قال مسؤلون أميركيون كبار إن الولايات المتحدة تخشى من قيام إسرائيل بخطوة استباقية تؤدي إلى حرب مع حزب الله أو جرها إلى مثل هذه الحرب دون استراتيجية واضحة ودون التفكير في عواقب الأمور

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مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في واشنطن يوم 18 مارس آذار 2024.
مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في واشنطن يوم 18 مارس آذار 2024.AP Photo/Andrew Harnik

تواصل إدارة بايدن بذل الجهود لخفض لهب الحرب على الجبهتين الشمالية والجنوبية في إسرائيل وقد أعربت هذه الإدارة عن قناعتها بأن إنهاء الحرب في غزة سيكون له تأثير فعال ومباشر على احتواء التصعيد في الشمال. 

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في الوقت نفسه فإن الولايات المتحدة تخشى من قيام إسرائيل بخطوة استباقية تؤدي إلى حرب مع حزب الله أو جرها إلى مثل هذه الحرب دون استراتيجية واضحة ودون التفكير بضع خطوات للأمام في عواقب مثل هذا السيناريو، كما يقول مسؤولون أمريكيون كبار، على ما جاء في معريف، الخميس.

في الأثناء تعمل قطر ومصر على إقناع حماس بجدوى اغتنام فرصة وقف إطلاق النار بإطار مقترح بايدن لئلا تجد نفسها السبب في عرقلة الخطة وكمن يرفض إنهاء الحرب.

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وأكد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الخميس أن إسرائيل تقف وراء اقتراح وقف إطلاق النار، والهدف هو كيفية سد الفجوات مع حماس والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. وصرح سوليفان في قمة مجموعة السبع إنه "يجب على العالم تشجيع حماس على الموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار وتجنب الجمود".

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