مصادر إسرائيلية: "نواصل حاليا التخطيط للعملية لاحتلال مدينة غزة"

بعد يوم من موافقة حماس على الخطة المصرية لصفقة المختطفين، لا تزال تنتظر ردًا رسميًا من إسرائيل، في حين ترد في هذه الأثناء رسائل غامضة من مصادر سياسية حول فرص الحصول على رد إيجابي. في الوقت نفسه، قالت مصادر إسرائيلية: "نواصل حاليًا التخطيط لعملية احتلال مدينة غزة".

في إطار نقاش سيُعقد هذا المساء (الثلاثاء)، سيعرض قائد الجيش الإسرائيلي على وزير الأمن الإسرائيلي كاتس الخطط لاحتلال مدينة غزة. ويوم الخميس، من المتوقع أن يُعقد نقاش لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع للمصادقة على الخطط.

مصدر سياسي قال لـi24NEWS: "مصممون على تنفيذ قرار الكابينت باحتلال مدينة غزة، إلا إذا تم تقديم مقترح يتضمن الإفراج عن جميع المختطفين وإنهاء الحرب بالشروط التي طرحها رئيس الحكومة". أي أن إسرائيل تدرس المقترح - لكنها توضح أنها تريد رؤية مقترح شامل للإفراج عن جميع المختطفين.