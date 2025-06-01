مصادر فلسطينية: بلدة خزاعة شرق خان يونس مدمرة بالكامل بنسبة 100 في المائة

في مشهد يُختصر فيه حجم الكارثة، بلدة خزاعة شرق خان يونس تُمحى عن الخارطة، لتُصبِح أولى البلدات الفلسطينية داخل قطاع غزة، تُدمّر بالكامل بنسبة مئة في المئة.

لم يستطع أي أحد من دخول خزاعة، لأن لا شيء تبقّى فيها، بلدة كاملة أُخرجت عن الوجود، بفعل القصف الإسرائيلي العنيف، الذي لم يُوفّر منزلًا ولا شارعًا ولا أثرًا للحياة.

الركام فقط، يروي حكاية بلدةٍ، كانت يومًا نابضة بالحياة، وأصبحت اليوم رمزًا للمأساة في جنوب قطاع غزة، بعد أن فُقِد آثار عائلاتٍ بأكملها، ومنازل سُوّيت بالأرض، ومدارس تحولت إلى مقابر صامتة.

منطقة ميتة بالكامل، تأتي في وقتٍ يواصل الجيش الإسرائيلي زحفه نحو مناطق واسعة داخل القطاع، مُعلِنًا السيطرة على أكثر من ثمانين في المئة مساحة غزة، ضمن سياسة تفريغ مناطق بأكملها من سكانها تمهيدًا لتغييرات ديمغرافية، وتحويلها إلى رمالٍ متحركة.

من خزاعة المدمّرة، تنتظر عبسان الكبيرة مصيرها مع تقدّم الجيش الإسرائيلي نحوها، وسط خشية ان تكون ثاني البلدات الفلسطينية تدميرًا بنسبة مئة في المئة وأن تتحول هذه المنازل في أنقاض وموت.