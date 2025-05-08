مصدر مطلع لـi24NEWS: مخاوف جدية على حياة ثلاثة مختطفين - إسرائيلي وأجنبيان

وضع صعب بشكل خاص: حماس تحتجز حاليا 59 مختطفا، منهم 21 فقط على قيد الحياة بالتأكيد - هذا ما أفاد به اليوم (الأربعاء) مصدر أمني مطلع على تفاصيل منظومة المفودين والأسرى. وقال إن هناك قلقا جديا على حياة ثلاثة رهائن إضافيين - إسرائيلي وأجنبيان - قطعت إشارات عن وجودهم قيد الحياة في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب. وقد تم إبلاغ عائلاتهم بذلك في ذلك الوقت، ولا يزالون يتلقون معلومات حتى الآن.

وبحسب المصدر، تأكد مقتل 35 من المخطوفين، بينهم 32 إسرائيليا و3 أجانب. ويتم التواصل مع عائلات القتلى والمختطفين الأحياء بشكل منتظم، من خلال ضباط الاستخبارات وضباط الارتباط العسكري، إلى جانب ممثلين مدنيين من إدارة أسرى الحرب والمفقودين. ويتم دعوة عائلات المختطفين بشكل متكرر للمراجعة من قبل منسق شؤون الأسرى والمفقودين، ويتم نقل أي معلومات ذات صلة إليهم بشكل مباشر وبطريقة منظمة.

أما بالنسبة للمختطفين الأجانب، فإن دولة إسرائيل تحافظ على التواصل المستمر مع عائلاتهم من خلال سفارات الدول المعنية، وتقدم لهم الدعم كما تدعم عائلات المختطفين الإسرائيليين.

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أشار مساء أمس إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه إن "21 رهينة على قيد الحياة لا يزالون في قطاع غزة". في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، قال نتنياهو: "نعلم يقينًا أن هناك 21 رهينة على قيد الحياة. هناك ثلاثة آخرون مشكوك في بقائهم على قيد الحياة، والأمر المؤكد لدينا هو 21. لن نتخلى عن أحد، ولا حتى عن الثلاثة المتبقين".