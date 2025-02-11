مسؤول إسرائيلي: جميع أعضاء الكابنيت يؤيدون طلب ترامب- الإفراج عن جميع المختطفين حتى ظهر السبت

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ظهر اليوم (الثلاثاء) اجتماعا للكابينيت، والذي تم تقديمه بسبب قرار حماس بانتهاك الاتفاق، حسبما أفاد مصدر سياسي لـ i24NEWS. واستمرت جلسة الكابنيت مدة أربع ساعات. وفي وقت سابق، أجرى نتنياهو مشاورة أمنية محدودة حول موضوع المختطفين.

هذا وأصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية تعليماته بزيادة القوات الإسرائيلية في قطاع غزة وحولها، والاستعداد لأي سيناريو إذا لم تطلق حماس سراح المختطفين يوم السبت المقبل وفقا للاتفاق. وبحسب المصدر السياسي، فإن "جميع أعضاء مجلس الكابنيت عبروا عن تأييدهم لمطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للإفراج عن مختطفينا بحلول ظهر السبت، ولرؤيته لمستقبل قطاع غزة".

يشار إلى أن حماس أعلنت أمس أن الإفراج عن المختطفين ملغى حتى إشعار آخر، بدعوى خرق إسرائيل للاتفاق. وردا على ذلك، قال ترامب إنه "إذا لم يتم إطلاق سراح جميع المختطفين بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت - فسوف ينفجر الجحيم".