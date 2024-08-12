تقرير: مصر ترفض مجددا عرضا إسرائيليا لاستقبال عشرات الآلاف من سكان غزة في أراضيها

أفاد تقرير لبناني نشر اليوم (الاثنين)، أن مصر رفضت مقترحا إسرائيليا بشأن نقل مؤقت لعشرات الآلاف من سكان غزة إلى الأراضي المصرية حتى نهاية الحرب.

وقال مصدر مطلع على المحادثات التي جرت الأيام الأخيرة بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين كبار بشأن تشغيل معبر رفح، لصحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم، إن مصر رفضت مقترحاً إسرائيلياً بشأن قبول انتقال عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها.

بالإضافة إلى ذلك، قال المصدر أنه بموجب هذا الاقتراح الإسرائيلي، فإن بقاء عشرات الآلاف من سكان غزة على الجانب المصري سيكون محدودا زمنيا، حتى تقضي إسرائيل بشكل نهائي على كتائب التنظيمات المسلحة التي بقيت في قطاع غزة. وكما ذكرنا فقد أوضح المصدر أن مصر انتقدت هذا الاقتراح الإسرائيلي، وأكدت أن دخول الغزيين إلى الأراضي المصرية هو موضوع لن يتم مناقشته تحت أي ظرف من الظروف.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، صباح اليوم، بناء على معلومات تلقتها، أن مسؤولين مصريين كبارا تحدثوا مع قيادة حماس من أجل إقناع حماس بأن تسمح بأن يتم إدارة معبر رفح من قبل جهات تابعة للسلطة الفلسطينية - وذلك بهدف التخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة من خلال إعادة تشغيل المعبر.