بعد تهديده مصر والأردن||ترامب يهدد حماس:"إطلاق سراح جميع المختطفين حتى السبت - وإلا جهنم ستنفجر"

أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (الثلاثاء) أنه "إذا لم يتم إطلاق سراح جميع المختطفين بحلول الساعة 12 ظهرا من يوم السبت - فسوف ينفتح الجحيم". وذلك في ظل إعلان حركة حماس إلغاء الإفراج عن المختطفين حتى إشعار آخر.

وأضاف رئيس الولايات المتحدة: "لولا إطلاق سراح الجميع، كنت سأقول ألغوا وقف إطلاق النار. ليس دفعة واحدة، وليس ثلاثة أو أربعة أو اثنين في كل مرة. الجميع معا أو سينفجر الجحيم. أترك القرار لإسرائيل، لكنني لا أعتقد أنهم (حماس) سيفعلون ذلك. أعتقد أن العديد من المختطفين ماتوا بالفعل. أعتقد أن ما حدث هو مأساة إنسانية رهيبة، كيف يمكن للناس أن يكونوا أشرارًا إلى هذا الحد؟"

كما حذر مصر والأردن في ضوء خطته لنقل لاجئي غزة إليهما: "سأوقف المساعدات لهم إذا لم يقبلوا اللاجئين في أراضيهم، أعتقد أنهم سيفعلون ذلك". في المقابل، رد مسؤول كبير في حماس على ترامب وقال إن "هناك اتفاقا يجب على الطرفين احترامه، والتهديدات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأمور".

ومن المنتظر أن يجتمع الكابينيت الإسرائيلي صباح اليوم لنقاش عاجل في ضوء إعلان حماس الذي سيؤدي إلى إلغاء الدفعة يوم السبت. ولا يزال 76 مختطفاً آخرين في الأسر، ومن المفترض أن يتم إطلاق سراح 17 منهم في المرحلة الأولى من الصفقة.

Liri Agami/Flash90

وفي إسرائيل رد الوزيران بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن جفير على ترامب وشجعا تصريحاته. وغرد وزير المالية: "كلهم الآن!". وغرد وزير الأمن القومي السابق قائلا: "ترامب على حق! فلنعد ولندمر الآن".

ويشار إلى أن حماس أبلغت الليلة الماضية الوسطاء أن الضمانات الأمريكية لوقف إطلاق النار لم تعد صالحة في ظل "خطة ترامب للتهجير". وقال أحد أعضاء فريق التفاوض لـi24NEWS قبل دقائق من إعلان حماس: "لن نقبل الادعاءات الفارغة التي تهدف إلى تسخين الأجواء وتعطيل تنفيذ الاتفاق".