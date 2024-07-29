الجيش الإسرائيلي يعزز قدراته بهذا الطراز من القذائف الصاروخية المتطورة

وقع المدير العام لوزارة الأمن إيال زمير، على طلبية شراء آلاف صواريخ الهاون من طراز "Steel Sting" من شركة "Elbit Systems" الإسرائيلية بقيمة 815 مليون دولار. سيتم استخدام صواريخ الهاون لتسليح الذراع البرية للجيش الإسرائيلي.

🎥: أنظمة إلبيت

"عقرب الفولاذ" هو قذيفة دقيقة، تجمع بين التوجيه بالليزر والـ GPS. تمكن هذه التكنولوجيا المتقدمة من الإصابة الدقيقة في الأهداف ذات الجودة، بما في ذلك الأهداف داخل المناطق البنيانيه، مع تقليل خطر الإصابة في الأشخاص الغير متورطين. بفضل هذه القدرات، تساهم الراجمات في تحسين قدرات جيش الدفاع بشكل كبير وتعتبر أداة مهمة في الحرب في المناطق البنيانية و في ظروف المعركة المعقدة.

صاروخ "اللذغة الحديدية" عبارة عن قنبلة هاون دقيقة، تجمع بين التوجيه بالليزر ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS). تتيح هذه التقنية المتقدمة إصابة أهداف عالية الجودة بدقة، بما في ذلك الأهداف الموجودة داخل منطقة مبنية، مع تقليل خطر إصابة الأشخاص غير المشاركين. وبفضل هذه القدرات، تساهم الصواريخ في تحسين كبير في القدرات العملياتية للجيش الدفاع الإسرائيلي، وهي أداة مهمة في القتال في المناطق المبنية وفي ظروف قتالية معقدة.

عند اندلاع الحرب، قام مدير مشتريات الأمن بتوسيع نطاق شراء الأسلحة المتقدمة للجيش الإسرائيلي، بهدف ضمان أن تكون قوات الجيش الإسرائيلي مجهزة بالذخيرة الأكثر تقدمًا لتنفيذ مهامها بفعالية وبصورة أمنة. بالإضافة إلى ذلك، قامت دائرة المشتريات بتوسيع عمليات الشراء من الشركات الإسرائيلية من أجل ضمان استقلال الإنتاج في المجالات الأساسية وتعزيز الاقتصاد، وتأتي المشتريات الحالية في إطار الجهود المبذولة لتوسيع خطوط الإنتاج في إسرائيل، مع دعم الشركات الإسرائيلية.