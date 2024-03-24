الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في مستشفى الشفاء مما يرفع عدد القتلى إلى 251 في العملية البرية بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد اسم أحد جنودها الذين سقطوا، مما يرفع عدد القتلى في العملية البرية في غزة إلى 251.

وقال الجيش، إن الرقيب أول ليئور رافيف، 21 عاما، من ريشون لتسيون، كان مقاتلا في الكتيبة 932 في لواء ناحال، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل الجندي سيباستيان أيون البالغ من العمر 51 عاما من روش هعاين، قائد الكتيبة 401 خلال القتال في مستشفى الشفاء شمال قطاع غزة.