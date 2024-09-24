حزب الله يعلن عن إطلاق صاروخ جديد تجاه إسرائيل

أعلن حزب الله اليوم عن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية شمال إسرائيل بصاروخ فادي 3 ، وهذا الصاروخ هو نسخة مطورة من صواريخ فادي 1 وفادي 2، والذي استهدف فيه حزب الله منطقة حيفا والعفولة والناصرة الأحد الماضي.

وكان حزب الله أعلن الأحد عن إطلاق فادي 1 وفادي 2، والتي انضمت لقائمة طويلة من صواريخ "أرض- أرض" من أصناف متعددة استخدمها في التصعيد مع إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر، والتي تتميز بوصولها لمسافات مختلفة.

والأسم فادي يعود الى القيادي العسكري فادي الطويل الذي قتل في عام 1987، وهو الشقيق الأكبر للقيادي في "وحدة الرضوان" وسام الطويل الذي اغتيل نهاية العام الماضي بعد استهداف سيارته في قريته خربة سلم.

فادي "1" وفادي "2" لا تختلف كثيرا عن صواريخ "خيبر" التي استخدمت في الحرب عام 2006، إلا أن الطرازين من صناعة الحزب، ويتمتعان بدقة، كما أنهما نسختان مطورتان من طرازي "M220" و"M302"، ضمن صواريخ سورية ظهرت في مقطع لحزب الله في منشآة "عماد 4" المحصنة قبل مدة، ويتراوح مدى هذه الصواريخ ما بين 90 و200 كيلومتر، وهي قادرة على حمل رؤوس متفجرة يصل بعضها يصل وزنها الى 145 كيلوغراما.