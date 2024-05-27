في مقابلة حصرية مع i24News مساء الاثنين، تناول وزير الخارجية الإسرائيلي السابق ووزير الطاقة والبنية التحتية الحالي إيلي كوهين الصراع المستمر في غزة ومستقبل المنطقة.

وفي حديثه مع لورا سيلير، مقدمة برنامج "الشرق الأوسط الآن"، بعد مرور ثمانية أشهر على الحرب، سلط كوهين الضوء على ضرورة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشددًا على ضرورة الضغط على حماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وفي معرض معالجته للخلافات الداخلية داخل الحكومة الإسرائيلية، رد كوهين على انتقادات وزير الأمن يوآف غالانت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعدم وجود خطة ما بعد الحرب لغزة. وقال كوهين إن الأولوية العاجلة يجب أن تكون التفكيك الكامل لقدرات حماس العسكرية والحكومية.

وأكد أن "الشيء الرئيسي الذي يتعين علينا القيام به الآن هو تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية بشكل كامل". "عندما شرعوا في القضاء على النازيين في ألمانيا، لم يفكر أحد فيما سيأتي بعدهم."

وعقب كوهين على وابل الصواريخ الأخير الذي أطلقته حماس على وسط إسرائيل، بالقول: "أعتقد أن هذا يأتي فقط لإثبات مدى ضرورة إطلاق عملية برية في رفح". "كان من الضروري العمل في غزة من أجل زيادة الضغط على حماس وإطلاق سراح الرهائن. وكان من الضروري أيضا من أجل الحيلولة دون عمليات التهريب من خلال الأنفاق التي تربط بين مصر ورفح".

وحدد كوهين رؤية تحتفظ فيها إسرائيل بالسيطرة الأمنية على غزة دون المشاركة في الحكم المدني. وأضاف أن "دولة إسرائيل لديها النية للسيطرة الأمنية على غزة، لكنها لا تنوي المشاركة في أي نوع من السيطرة المدنية على غزة".

Dafna Yoshua

واقترح أن تقوم عناصر دولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا ودول عربية معتدلة، باستلام المهام المدنية في غزة خلال فترة انتقالية.

وكان الوزير واضحاً في عدم موافقته على موقف غالانت في هذا الشأن. وأكد كوهين: "أعتقد أنه كوزير للدفاع، يجب على يوآف غالانت أولاً أن يتحرك ضد حماس. هذا هو الأمر الرئيسي، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية". وحث العالم الحر على دعم إسرائيل، قائلاً: "أتوقع أن يقف العالم الحر إلى جانب إسرائيل".

وخلال المقابلة، تناول كوهين أيضا موقف المملكة العربية السعودية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مؤخرا عن مخاوفه بشأن رفض إسرائيل قبول حل الدولتين.

وتعليقا على ذلك، قال كوهين: "إن موقف المملكة العربية السعودية، كما عبر عنه الأمير فيصل، يسلط الضوء على الضغوط الدولية على إسرائيل للنظر في حل الدولتين. ومع ذلك، يبقى تركيزنا الأساسي على القضاء على التهديد المباشر الذي تشكله حماس وضمان أمن المواطنين الإسرائيليين".

وقال كوهين أيضًا إنه يعتقد أن السعودية يمكن أن تقبل التطبيع بوساطة أمريكية دون إقامة دولة فلسطينية. وفيما يتعلق بإمكانية وقف الحرب للتفاوض على إطلاق سراح الرهائن، رفض كوهين ذلك تماما. وأعلن أن "خيار وقف الحرب، بالنسبة لنا، ليس على جدول الأعمال في الوقت الحالي".

"نحن في إسرائيل لا نستطيع الاستمرار في العيش هنا مع هؤلاء القتلة الحقيرين الذين يعيشون بجوارنا. لذلك، لن نوافق على وقف الحرب وسنواصل العمل ضد حماس حتى نضع يدنا على آخر واحد منهم".

IDF Spokesperson

وعقب كوهين أيضًا على الإجراءات القانونية المحتملة ضد القادة الإسرائيليين من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. وندد بهذه الأعمال ووصفها بأنها معادية للسامية وفاضحة، مشيرا إلى أنها تساوي بشكل غير عادل بين دفاع إسرائيل عن نفسها والإرهاب. وقال كوهين إن "قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاضح ومعاد للسامية". "الرئيس بايدن قال إن حماس أسوأ من داعش. ووصفهم المستشار شولتز في زيارته لإسرائيل بأنهم النازيون الجدد."

وفي دفاعه عن إسرائيل ضد مزاعم محاولة تهجير سكان غزة بشكل دائم، أكد كوهين موقف إسرائيل ضد إقامة دولة فلسطينية.

وقال "إننا نقول بكل وضوح أننا لن نوافق على إقامة دولة فلسطينية هنا". "هناك 22 دولة عربية ولكن هناك دولة واحدة فقط هي وطن اليهود وهي دولة إسرائيل".

وأشار كوهين إلى أنه على الرغم من انسحاب إسرائيل الكامل من غزة قبل 18 عاما، إلا أن المنطقة لم تزدهر بل أصبحت قاعدة لحماس.

وقال: "لقد سلمنا غزة بالكامل للفلسطينيين. على مدى السنوات الـ 18 الماضية لم يكن هناك إسرائيلي واحد في غزة وهم الذين اختاروا ارتكاب تلك الجريمة". كما انتقد أولئك الذين يدافعون عن دولة فلسطينية في حين أنهم غير مستعدين لقبول اللاجئين الفلسطينيين في بلدانهم.

Rob Swift / i24NEWS

وفي ختام المقابلة، أكد كوهين على أهمية إنشاء منطقة أمنية فاصلة بين إسرائيل وغزة لحماية المدنيين الإسرائيليين. وعزز اعتقاده ذاك بحقيقة أن سكان البلدات التي تعرضت للهجوم في 7 أكتوبر "هم من أرادوا السلام أكثر من غيرهم، وكان الفلسطينيون يعملون في هذه الكيبوتسات والموشافيم، ودخل الفلسطينيون منازلهم وذبحوهم".