نحو اتفاق؟ صياغة المقترح الذي سيصوت عليه الوزراء؛ استعدادات للتوقيع خلال يومين

في الأيام الأخيرة تمت صياغة مسودة "اقتراح القرار" في ديوان رئيس الحكومة بشأن صفقة المختطفين وإطلاق سراح المعتقلين • لم يُستكمل بعد ملحق أسماء السجناء الأمنيين المقرر الإفراج عنهم

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، أرشيف
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، أرشيفYonatan Sindel/Flash90

في الأيام الأخيرة، جهز ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية ومكتب نائب المستشارة القضائية للحكومة مسودة مقترح لصفقة لإطلاق سراح المختطفين والسجناء الأمنيين. ولم يُستكمل بعدُ ملحق أسماء السجناء الأمنيين المقرر إطلاق سراحهم، وتجري حاليًا مباحثات حوله في شرم الشيخ.

وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لشركائه في الائتلاف الحكومي - الوزيرين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش - بأن تحتفظ إسرائيل بخيار الاعتراض على بعض الأسماء التي تظهر في القائمة، بحيث لا تشمل القائمة  مروان البرغوثي وأحمد سعدات.

Video poster
"غياب حركة فتح عن مفاوضات شرم الشيخ يطرح تساؤلات كثيرة وسط الصمت"

في هذه الأثناء، تستعد إسرائيل لإعلان متوقع عن المرحلة الأولى من خطة ترامب، والتي قد يتم نشرها، بحسب التقارير، خلال الأيام المقبلة.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات