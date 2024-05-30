تقرير: ما بين محور فيلادلفيا وسخونة الجبهة في الضفة الغربية وفكرة إنشاء "لواء إقليمي -فيلادلفيا"

اقترح مسؤولون إسرائيليون مسألة إنشاء "لواء إقليمي فيلادلفيا" لإدارة المكان على وقع الإعلان عن استكمال الجيش الأسرائيلي السيطرة عليه، وهو ما من شأنه الضغط على حماس وقد يزعج مصر، على ما جاء الخميس في واينت.

ويربط المراقبون بين التصعيد في العمليات التي تنفذها خلايا فلسطينية في الضفة الغربية وآخرها إطلاق النار أمس من جنين باتجاه بلدات إسرائيلية لترويع السكان وبين الحرب التي اندلعت في 7 اكتوبر في إشارة إلى تأثر الأولى بالثانية وتعميق حدة العمليات وسط تركيز الوحدات القتالية في الجبهة الرئيسية أي في قطاع غزة.

ووفقا للتقرير في واينت فإن الأرقام تتحدث عن نفسها: منذ بداية الحرب، قُتل أكثر من 65 ناشطا في الفصائل المسلحة في جنين، وتم اعتقال أكثر من 160 آخرين، وتمت مصادرة حوالي 100 قطعة سلاح. وفي طولكرم قتل نحو 40 مسلحا وألقي القبض على نحو 40 ومصادرة أكثر من 30 قطعة سلاح. وفي مخيم نور شمس قُتل نحو 50 مسلحا وألقي القبض على نحو 50 ومصادرة نحو 70 قطعة سلاح. كما شهدت الضفة الغربية تحولا تكتيكيا غير مسبوق حيث أدخل الجيش الإسرائيلي الطيران لإحباط النشاطات المسلحة حديثا وتم منذ بداية الحرب تنفيذ 50 غارة جوية في الضفة الغربية.

يشار إلى أن 23 كتيبة تعمل في إطار القيادة المركزية في مناطق السلطة الفلسطينية، معظمها في الاحتياط، وبحال سخن هذا القطاع، سيتعين على الجيش الإسرائيلي أن يزيد من قواته مرة أخرى، وسيرتفع العبء على جنود الاحتياط.

IDF Spokesperson

وفي العودة إلى السيطرة المتأخرة على محور فيلادلفيا والتي لها أهمية كبيرة على طبيعة الأحداث في الضفة الغربية لا سيما أن ترك الباب مفتوحا أمام خط توريد الأسلحة عبر الأنفاق سيجعل من الضفة الغربية جبهة مكتظة بالأسلحة النوعية وهو ما يؤكد ضرورة خطوة الاستيلاء على المحور الذي خضع للسيادة المصرية حتى اللحظة ومن هنا تقودنا الأمور إلى ضرورة النظر بأهمية إنشاء لواء إقليمي في محور فيلادلفيا.

وبحسب الاقتراح، تعلن إسرائيل عن إنشاء "اللواء الإقليمي فيلادلفيا"، الذي ستحتل المحور بعد هدم منازل يشتبه بمرور أنفاق تحتها بطول كيلومتر واحد، ويدمرها.

وبحسب المصادر فإن مجرد الإعلان عن ذلك سيشكل ضغطا على حماس وسيكون رافعة الضغط والورقة المفقودة في صفقة الرهائن. وبطبيعة الحال، فإن هذا سيشجع المصريين أيضًا على التصرف بطريقة أكثر فعالية، على سبيل المثال في إنشاء حاجز تحت الأرض وحاجز عسكري مشترك لكلا البلدين.