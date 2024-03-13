الشرطة الإسرائيلية تؤكد إصابة شخصين في هجوم طعن عند حاجز في الضفة الغربية، وتحييد المنفذ

وبحسب الشرطة، أطلقت قوات الأمن النار على المهاجم في مكان الحادث. ولم تُعرف حالته على الفور، لكن الصور من مكان الحادث تظهر المشتبه به ملقى على الأرض بعد إطلاق النار عليه.

i24NEWS
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مشهد محاولة تنفيذ عملية طعن عند حاجز أنفاق القدس في الضفة الغربية.
مشهد محاولة تنفيذ عملية طعن عند حاجز أنفاق القدس في الضفة الغربية.Clause 27a of the Israeli copyright law

أصيب شخصان في هجوم طعن عند حاجز “الأنفاق” على الطريق السريع رقم 60 بالضفة الغربية، جنوب القدس، بحسب ما أعلنه الجيش والمسعفون.

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وتقول خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إنها نقلت رجلاً يبلغ من العمر 25 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 19 عامًا إلى المستشفيات في القدس. وأضافت أن الضحايا في حالة جيدة إلى متوسطة.

Clause 27a of the Israeli copyright law
السكين الذي استخدمه منفذ هجوم فلسطيني في عملية طعن عند حاجز بالقرب من القدس.Clause 27a of the Israeli copyright law

وبحسب الشرطة، أطلقت قوات الأمن النار على المهاجم في مكان الحادث. ولم تُعرف حالته على الفور، لكن الصور من مكان الحادث تظهر المشتبه به ملقى على الأرض بعد إطلاق النار عليه.

https://twitter.com/i/web/status/1767803470596170194

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