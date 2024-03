الشرطة الإسرائيلية تؤكد إصابة شخصين في هجوم طعن عند حاجز في الضفة الغربية، وتحييد المنفذ

أصيب شخصان في هجوم طعن عند حاجز “الأنفاق” على الطريق السريع رقم 60 بالضفة الغربية، جنوب القدس، بحسب ما أعلنه الجيش والمسعفون.

وتقول خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إنها نقلت رجلاً يبلغ من العمر 25 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 19 عامًا إلى المستشفيات في القدس. وأضافت أن الضحايا في حالة جيدة إلى متوسطة.

وبحسب الشرطة، أطلقت قوات الأمن النار على المهاجم في مكان الحادث. ولم تُعرف حالته على الفور، لكن الصور من مكان الحادث تظهر المشتبه به ملقى على الأرض بعد إطلاق النار عليه.

https://twitter.com/i/web/status/1767803470596170194