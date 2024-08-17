حزب الله يطلق عشرات الصواريخ اتجاه إسرائيل بعد الضربة الجوية في النبطية

بعد الضربة الجوية الليلية ا جنوب لبنان والتي قتل فيها عشرة لبنانيين ، قام حزب الله بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية تجاه شمال إسرائيل والتي أطلقت بعد ساعة من الضربة بوادي الكفور بمنطقة النبطية جنوب لبنان، كما أطلقت صافرات الإنذار في منطقة صفد شمال إسرائيل.

وتحدثت تقارير لبنانية عن مقتل 10 وإصابة آخرين بينهم أطفال سوريين، وذكرت وسائل إعلامية لبنيانية أن الحديث يدور عن مبنى تجاري كان يتواجد به عمال، ونفت وسائل إعلامية لبنانية أن تكون علاقة لحزب الله بالمبنى.

في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مخرن لوسائل قتالية لحزب الله في الهجوم بمنطقة النبطية كما تمت مهاجمة مبان عسكرية أخرى لحزب الله في جنوب لبنان. وقامت المدفعية بمهاجمة عدة مواقع جنوب لبنان.