مراحل عملية عربات جدعون الإسرائيلية في غزة

غارات من كل حدب وصوب، وانفجارات هي الأعنف منذ بدء الحرب، تنذر ببدء تنفيذ خطة إسرائيلية كانت على طاولة الكاب نيت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عملية عربات جدعون، خطة عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق تستهدف قطاع غزة، أُعلِن عن البدء بتنفيذها خلال الأيام الماضية لزيادة الضغط على حركة حماس.

تتكون العملية من ثلاث مراحل رئيسية، تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية تتعلق بالسيطرة على القطاع والقضاء على حركة حماس.

المرحلة الأولى، بدأت بالفعل وتشمل شن ضربات جوية مكثفة على أهداف في قطاع غزة، مع تحركات برية محدودة، تهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الحرب وضرب البنية التحتية لحركة حماس.

المرحلة الثانية، تتضمن تحضيرات لعمليات جوية وبرية متزامنة، مع التركيز على نقل السكان المدنيين من مناطق القتال إلى مناطق أكثر أمانًا في جنوب القطاع، خاصة منطقة رفح.

أما المرحلة الثالثة، تشمل دخول قوات برية لاحتلال أجزاء واسعة من قطاع غزة بشكل تدريجي، مع الإعداد لوجود عسكري طويل الأمد في القطاع، تهدف هذه المرحلة إلى القضاء على حركة حماس وتدمير شبكة الأنفاق التابعة لها.

العملية تحمل اسمًا له دلالات تاريخية ودينية، حيث تشير إلى عملية جدعون التي نفذتها إسرائيل عام ألف وتسع مئة وثمانية وأربعين للسيطرة على منطقة بيسان، فإطلاق اسم عربات جدعون على هذه العملية يشير إلى طابع السيطرة على مناطق واسعة داخل القطاع.