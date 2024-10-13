إصابة العشرات بينها أربعة إصابات حرجة جراء استهداف مسيرة لحزب الله في منطقة بنيامينا وسط إسرائيل

أصيب أكثر من 67 شخصا جراء استهداف مسيرة في منطقة بنيامينا وسط إسرائيل، وذكرت نجمة داوود الحمراء أنه أصيب أكثر من 67 شخصا مساء اليوم من استهداف مسيرة أرسلها حزب الله وانفجرت قرب بنيامينا، توصف حالة أربعة من المصابين بالحرجة، وأربعة بالخطيرة و12 أخرى بالمتوسطة والباقي طفيفة.

ويشار إلى أن حزب الله بعث مسيرتين واعترضت الدفاعات الجوية أحدها في الساعة 18:50 في الجليل الغربي، بما يشمل عكا ونهاريا. لكن مسيرة أخرى تسللت الى العمق الإسرائيلي ووقع الانفجار قرب بنيامينا، بدون سماع صافرات إنذار ، حيث سمع السكان صوت انفجار كبير.

وأفادت قناة الحدث السعودية أن الطائرة بدون طيار أطلقت صاروخا قبل أن تنفجر، ولم يتوفر للتقرير أي تأكيد من مصدر آخر.

ونقل 36 جريحا بدرجات متفاوتة إلى مستشفى هليل يافي في الخضيرة. وتم نقل أربعة جرحى إلى مستشفى هعيمق في العفولة في حالة طفيفة. وتم نقل جريحين إلى مستشفى رمبام في حيفا، أحدهما خطيرة والآخر في حالة متوسطة، وتم نقل ثلاثة جرحى إلى مستشفى شيبا في تل هشومير، أحدهم في حالة خطيرة واثنين في حالة طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى لانيادو في نتانيا، بما في ذلك إصابة متوسطة وخمسة طفيفة.

ويشار إلى إنه بوقت سابق اليوم أصيب 25 جنديا إسرائيليا في حدثين منفصلين جنوب لبنان، اثنان منهما حالتهم خطيرة، أربعة متوسطة و19 إصابة بصورة طفيفة. ونقل الجنود لتلقي العلاج الطبي وتم تبليغ عائلاتهم.