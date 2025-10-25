بينها دولتان عربتيان : الدول التي تتواجد بالقاعدة الأمريكية التي تشرف على غزة

بدأت القاعدة الأميركية في كريات غات عملها رسميًا تحت إشراف كامل من القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، فيما يُتوقع أن تنضم إليها قريبًا دول أخرى سترسل قواتها إلى المقر، بحسب ما ورد في القناة الإسرائيلية 12.

I24NEWS

ويقع المقر داخل مخزن ضخم في أطراف مدينة كريات غات جنوب إسرائيل، ويضم مئات من جنود مشاة البحرية الأميركية (المارينز). هناك منطقة مخصصة للأميركيين فقط، وطابق مشترك يعمل فيه جنود من دول متعددة، من بينها كندا، بريطانيا، أستراليا، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، الأردن، الدنمارك، والإمارات العربية المتحدة.

اللافت أن بعض هذه الدول كانت قد اعترفت بالدولة الفلسطينية، رغم التوترات الأخيرة بينها وبين إسرائيل. ورغم الحضور الإسرائيلي الواسع في الموقع، إلا أن القيادة الميدانية تبقى أميركية بالكامل.

هذا ، وعيّن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال باتريك فرانك قائدًا للمقر، بينما عيّن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مسؤولًا مدنيًا عنه.

وقال روبيو خلال زيارته: "لم نأتِ إلى هنا لسباق قصير، نحن في ماراثون طويل. على الجميع أن يأخذ نفسًا عميقًا، فالأيام الصعبة لم تنتهِ بعد."

في الوقت الحالي، تعمل القيادة الجديدة على تشكيل قوة استقرار دولية في غزة، بالتنسيق مع إسرائيل. وأكد روبيو أن هذه القوة ستكون "مقبولة على إسرائيل"، مشيرًا إلى استبعاد تركيا من المشاركة بناءً على الموقف الإسرائيلي. كما أعلن أن وكالة الأونروا "لن تكون جزءًا من إدارة القطاع مستقبلًا".

وعندما سُئل روبيو عن الجهة التي تدير غزة حاليًا، تجنب تقديم إجابة مباشرة.