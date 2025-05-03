التغطية متواصة| مسؤول مصري: "حماس لا تستطيع تقديم المزيد من التنازلات، لا يوجد شيء للتفاوض عليه"

كلف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في اجتماع أمني، أمس الجمعة، الجيش الإسرائيلي بتحديد أهداف عسكرية وإدارية جديدة في سوريا ضمن توجه تصعيدي بدعوى "منع التعرض للطائفة الدرزية" ويهدف إلى منع القوات السورية من الانتشار جنوب العاصمة دمشق، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاجتماع، الذي عقد تحت عنوان "مشاورات أمنية"، انتهى إلى قرار باعتبار جنوب سوريا جزءاً مما أطلق عليه "الحزام الأمني" الإسرائيلي.

لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا