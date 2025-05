التغطية متواصة| مسؤول مصري: "حماس لا تستطيع تقديم المزيد من التنازلات، لا يوجد شيء للتفاوض عليه"

سياسي إيراني كبير يرد على ترامب على منصة "إكس"

نشر محسن رضائي، السياسي الإيراني البارز، رسالة على حسابه على منصة "إكس" عقب تصريحات دونالد ترامب الأخيرة: "قبل دخوله البيت الأبيض، ادّعى ترامب أن لديه خططًا لإنهاء الحروب فورًا، حتى في غضون 24 ساعة. لكن الصراع في أوكرانيا مستمر، وانتُهكت وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، واحتل الجيش الإسرائيلي أجزاءً من سوريا".

