التغطية متواصة| مسؤول مصري: "حماس لا تستطيع تقديم المزيد من التنازلات، لا يوجد شيء للتفاوض عليه"
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاجتماع، الذي عقد تحت عنوان "مشاورات أمنية"، انتهى إلى قرار باعتبار جنوب سوريا جزءاً مما أطلق عليه "الحزام الأمني" الإسرائيلي
كلف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في اجتماع أمني، أمس الجمعة، الجيش الإسرائيلي بتحديد أهداف عسكرية وإدارية جديدة في سوريا ضمن توجه تصعيدي بدعوى "منع التعرض للطائفة الدرزية" ويهدف إلى منع القوات السورية من الانتشار جنوب العاصمة دمشق، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاجتماع، الذي عقد تحت عنوان "مشاورات أمنية"، انتهى إلى قرار باعتبار جنوب سوريا جزءاً مما أطلق عليه "الحزام الأمني" الإسرائيلي.
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منظمة التعاون الإسلامي: "الغارة الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق انتهاك للقانون الدولي وللسيادة السورية"
وزير الخارجية المصري يناقش مع مستشار ترمب الأوضاع في الشرق الأوسط
أفادت وزارة الخارجية المصرية، السبت، بأن الوزير بدر عبد العاطي ناقش مع مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس عدداً من القضايا الإقليمية لا سيما الأوضاع في القرن الإفريقي والسودان وليبيا.
وأضافت الوزارة في بيان على "فيسبوك" أن عبد العاطي أكد للمسؤول الأميركي خلال اتصال هاتفي ضرورة حشد الدعم الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية في مناطق الصراعات، ودعم مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان والصومال.
وشدد عبد العاطي على دعم مصر للبنان وحكومته ومؤسساته الوطنية ورفضها الكامل للمساس بسيادته وضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من جنوب لبنان وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701.
وشدد وزير الخارجية المصري على إدانة الغارة الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق بوصفها خرقاً لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، ورفض مصر لأي تدخل إسرائيلي في الشأن السوري تحت أي ذريعة.
أحد الناشطين: دعم إسرائيل للدروز السوريين؟ "حسابات ساخرة"
نشر ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة بشأن التدخل الإسرائيلي المحتمل في سوريا عقب الأحداث الأخيرة، قائلا"يعتقد الدروز في إسرائيل أن نتنياهو سيدخل سوريا لترهيبهم. أريد توضيح أمر قد لا تفهمونه: إسرائيل تستغلكم كأوراق المرحاض. تُلقي بكم في حروبها دون أي معنى آخر. في اليوم الذي تُسببون لها فيه صداعًا، ستُصعّب عليكم حياتكم أكثر مما صعّبت على الفلسطينيين. هل وصلت الرسالة؟"
ويأتي هذا التعليق في سياق التوترات الحالية بشأن المجتمع الدرزي في سوريا والضربات الإسرائيلية الأخيرة في ذلك البلد.
حزب الله اللبناني:"الغارات الإسرائيلية تهدف لـزرع الفتن بين أبناء سوريا"
الجيش الاسرائيلي ينفذ عملياته في شمال غزة ويدمر البنية التحتية ويحيد المسلحين
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيا،، مساء اليوم السبت، "قامت قوات لواء القدس (16) بتنفيذ عمليات في شمال قطاع غزة، وتركزت على تدمير البنية التحتية للمسلحين، واكتشاف الأسلحة، وتحييد المسلحين. المجموعة القتالية من اللواء 16، تحت اتجاه الفرقة 252e، تقاتل في قطاع الشجاعية وتستمر في العمل في المنطقة الأمنية التشغيلية"
وتابع"قامت القوات بتمركز وتدمير البنى التحتية المسلحة، وتحييد خطط المسلحين في المنطقة، ونشرت العديد من الأسلحة التابعة لحماس. علاوة على ذلك، قامت وحدة اللواء القتالية بتدمير مخزن أسلحة لحماس يمثل تهديدًا للقوات الموجودة"
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "يواصل مكافحة المنظمات الإرهابية في منطقة غزة من أجل حماية المواطنين وسكان المجتمعات المحيطة".
واشنطن بوست: إقالة والتز جاءت بعد انخراطه في محادثات مكثفة مع نتنياهو بشأن الخيارات العسكرية ضد إيران قبل زيارته للبيت الأبيض
قائد القوات الجوية وقائد القيادة الشمالية يشرفان على الضربات الإسرائيلية في سوريا
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إن "قائد سلاح الجو الإسرائيلي وقائد المنطقة الشمالية كانا حاضرين في مركز قيادة الجو أثناء الغارات في سوريا"، وتابع"في الليلة الماضية، نشر الجيش الإسرائيلي 12 طائرة حربية لضرب العشرات من البنية التحتية والمعدات العسكرية في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المدافع المضادة للطائرات وقاذفة صواريخ أرض جو".
وقال الجيش الإسرائيلي إنه "سيواصل العمل لضمان حرية العمل الجوي اللازمة لتنفيذ مهامه وسيعمل على القضاء على أي تهديد في المنطقة".
محافظ السويداء: نعمل على تفعيل الأمن والشرطة من أبناء المحافظة
برنامج الأغذية العالمي: الملايين في غزة يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة
مصدر خاص يؤكد لسكاي نيوز عربية: "اعتقال طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة بدمشق"
موقع أكسيوس: من المرتقب أن تشهد زيارة ترامب إلى السعودية منتصف مايو/ايار الجاري عقد قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي
سياسي إيراني كبير يرد على ترامب على منصة "إكس"
نشر محسن رضائي، السياسي الإيراني البارز، رسالة على حسابه على منصة "إكس" عقب تصريحات دونالد ترامب الأخيرة: "قبل دخوله البيت الأبيض، ادّعى ترامب أن لديه خططًا لإنهاء الحروب فورًا، حتى في غضون 24 ساعة. لكن الصراع في أوكرانيا مستمر، وانتُهكت وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، واحتل الجيش الإسرائيلي أجزاءً من سوريا".
https://x.com/i/web/status/1918601332589514792
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وفيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، فقد أظهرت طهران جديتها وإصرارها على التفاوض والتوصل إلى اتفاق. لكن ترامب وفريقه، تحت تأثير نتنياهو والمحافظين الجدد، يظلون في حالة من الارتباك والاضطراب. إيران مستعدة لأي سيناريو. إن الصدام مع إيران سيكون له عواقب وخيمة على أمريكا.