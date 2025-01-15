مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق يدعم صفقة تُنهي الحرب

أعرب رئيس مجلس الامن القومي الإسرائيلي السابق د. إيال حولاتا، عن تأييده ودعمه، لمقترح الصفقة التي يجري بلورتها، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن تؤدي إلى إنهاء الحرب.

وأضاف:" هذه الصفقة، أولاً وقبل كل شيء، تُنهي مأساة السابع من أكتوبر الماضي، لقد استنفدنا الجهد العسكري برأيي. أهمية الاتفاق، هو أن الجمهور الإسرائيلي يجب عليه التعافي من الصدمة التي ضربته في أحداث السابع من أكتوبر، ونحن بحاجة إلى إعادة مختطفينا إلى الوطن". وتابع:" إضعاف حماس يأتي عبر تهيئة بديل له من الداخل، هناك عامل آخر مهم، وهو أنه يجب علينا عدم السماح للحركة الاستمرار بالسيطرة على القطاع، هذه الأمور، ستحدد لحماس المدة الزمنية، حتى إعادة تأهيل قوتها من جديد".

وحولاتا (49 عامًا)، كان يشغل في السابق منصب رئيس قسم في معهد الاستخبارات والعمليات الخاصة في جهاز "الموساد". ودرس الرجل في جامعة تل أبيب وجامعة هارفارد والجامعة العبرية في القدس. وكان مستشارًا للأمن القومي، لرؤساء الحكومة: نفتالي بنيت ويائير لبيد.