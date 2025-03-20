الجيش الإسرائيلي يعلن البدء بعمليات برية في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك أن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت عمليات برية في شمال قطاع غزة، في حين تتواصل موجات الهجمات في جميع أنحاء القطاع. وبدأت قوات الجيش الإسرائيلي مؤخرًا عمليات برية على المحور الساحلي في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقبل العملية، هاجم الجيش الإسرائيلي والشاباك البنية التحتية المسلحة ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لحماس في المنطقة.

وبالتزامن مع ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي والشاباك خلال الليل وفقا لبيانه "مهاجمة عشرات الأهداف المسلحة التابعة للمنظمات المسلحة في أنحاء قطاع غزة. وفي إطار الهجمات، هاجمت الطائرات المقاتلة والمسيرات عشرات المسلحين من المنظمات المسلحة والمباني العسكرية والأسلحة والبنى التحتية العسكرية الأخرى التي تشكل تهديدًا لقوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".