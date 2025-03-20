تغطية متواصلة||الجيش الإسرائيلي يعلن البدء بعمليات برية في قطاع غزة
إطلاق صاروخ من اليمن الليلة، تسبب بصافرات بمناطق بمركز إسرائيل والقدس- تم اعتراضه قبل دخوله إسرائيل• تقارير فلسطينية: مقتل 71 فلسطينيا على الأقل بالهجمات الليلة في القطاع
اليوم 531 من الحرب: انطلقت صافرات الإنذار الليلة (الخميس) في مناطق واسعة وسط إسرائيل والقدس ومحيطها بسبب إطلاق صاروخ باليستي من اليمن تم اعتراضه قبل اجتيازو إلى داخل البلاد. مسؤولون سياسيون لـi24NEWS: "حماس لا تغير مواقفها ولا مفر من زيادة الضغوط العسكرية". تقرير: 71 قتيلا في هجمات إسرائيلية في مختلف أنحاء قطاع غزة منذ ساعات الليل.
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الجيش الإسرائيلي يعلن البدء بعمليات برية في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك أن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت عمليات برية في شمال قطاع غزة، في حين تتواصل موجات الهجمات في جميع أنحاء القطاع. وبدأت قوات الجيش الإسرائيلي مؤخرًا عمليات برية على المحور الساحلي في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقبل العملية، هاجم الجيش الإسرائيلي والشاباك البنية التحتية المسلحة ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لحماس في المنطقة.
وبالتزامن مع ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي والشاباك خلال الليل وفقا لبيانه "مهاجمة عشرات الأهداف المسلحة التابعة للمنظمات المسلحة في أنحاء قطاع غزة. وفي إطار الهجمات، هاجمت الطائرات المقاتلة والمسيرات عشرات المسلحين من المنظمات المسلحة والمباني العسكرية والأسلحة والبنى التحتية العسكرية الأخرى التي تشكل تهديدًا لقوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".
إحباط هجوم دهس ضد جنود الجيش لإسرائيلي خطط له أحد سكان كفر كنا
في عملية مشتركة بين الشاباك وشرطة الشمال، تم اعتقال جهاد زريقات، من سكان كفر كنا، للتحقيق معه في شهر فبراير/شباط، بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية. أثناء اعتقاله، عثروا بحوزته على وصايا كتبها، والعديد من كتب حماس التي ترشد كيفية تنفيذ الهجمات ومواد مخالفة أخرى.
وأظهرت نتائج التحقيق الذي أجراه الشاباك والشرطة أن المشتبه به قرر تنفيذ هجوم دهس ضد جنود الجيش الإسرائيلي، بل وحاول تنفيذ خطته.وفي نهاية التحقيق معه، ستقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضده اليوم.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية: بدأنا نشاطًا بريًا محدودًا في مناطق إضافية
وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، المقدم أفيحاي أدرعي، رسالة تحذيرية إلى سكان قطاع غزة، جاء فيها أن "قوات الجيش الإسرائيلي بدأت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات برية في وسط وجنوب قطاع غزة، بهدف زيادة المساحة الدفاعية بين الشمال والجنوب. وخلال العملية، انتشرت القوات في وسط محور نيتزريم". وذكر أيضاً أنه "حفاظاً على سلامتكم يمنع المرور على طريق صلاح الدين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه وبالعكس، ولا يسمح بحركة المرور من شمال قطاع غزة إلى جنوبه إلا عبر شارع الرشيد (الساحلي)."
وزير الخارجية المصري ورئيس وزراء قطر يتحدثان : بحثنا التطورات في غزة
تحدث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بشأن "التطورات الأخيرة في غزة". هذا ما قالته الخارجية المصرية، مضيفة أن الجانبين بحثا أيضا "الجهود المشتركة لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ مراحله الثلاث". كما لوحظ أن اللقاءين بحثا تنسيق المواقف لتعزيز الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والتحضير للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في القاهرة حول موضوع إعادة الإعمار.
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