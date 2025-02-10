صورة الوضع: هكذا ستبدو الدفعات القادمة والمراحل القادمة في الصفقة لإطلاق سراح المختطفين

ستكتمل المرحلة الأولى من صفقة إطلاق سراح المختطفين قريباً، ومن المتوقع أن يعود معها المختطفون الـ 33 الذين تم الاتفاق عليهم في هذه المرحلة إلى إسرائيل. وبعد ذلك سيبقى 59 مختطفاً في قطاع غزة. 24 منهم، ما لم يثبت خلاف ذلك – على قيد الحياة، والإفراج عنهم يعتمد على الاتفاقيات التي سيتم إبرامها للمرحلة ب من الصفقة.

صورة الوضع

تم حتى الآن الإفراج عن 16 رهينة إسرائيلية، وخمسة مواطنين تايلانديين لم يشملهم الاتفاق الأصلي. وبعد الدفعة الأخيرة التي تم فيها إطلاق سراح أوهاد بن عامي وإيلي شرعافي وأور ليفي، بقي 76 رهينة في أيدي حماس. في الدفعات التالية، سيتم إطلاق سراح إجمالي 17 رهينة أخرى. وبحسب القائمة التي بحوزة إسرائيل، فإن تسعة منهم ما زالوا على قيد الحياة.

Headquarters of the families of the kidnapped

متابعة المرحلة 1

ومن المنتظر أن يتم إطلاق سراح ثلاثة مختطفين آخرين، السبت المقبل، ضمن المرحلة الأولى من صفقة إطلاق سراح المختطفين، وكذلك يوم السبت التالي. وفي الأسبوع الأخير وحتى نهاية الاثنين والأربعين يومًا (1 مارس/آذار)، سيتم إطلاق سراح ثلاثة مختطفين آخرين، بينهم أفرا منغيستو (اختطف منذ سبتمبر/ايلول 2014) وهشام السيد (اختطف منذ أبريل/نيسان 2015). وكان من المفترض أيضا أن تقوم حماس الأسبوع الماضي بتسليم إسرائيل جثامين المختطفين الثمانية والذين ليسوا على قيد الحياة.

ووفقا للخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها، من المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح 100 سجين أمني مع أحكام مؤبدة و800 معتقل من غزة تم اعتقالهم خلال العملية البرية.

وماذا عن المختطفين الآخرين؟

في هذه الأيام، كان من المفترض أن تتم المفاوضات بالفعل بشأن شروط عودتهم في المرحلة ب من الصفقة. لكن عملياً ذهب وفد بمستوى تمثيلي منخفض الى قطر ومع تفويض محدود.

ويخشى أهالي المختطفين من عدم استمرار مراحل الصفقة، وبعد الصور الصعبة للمختطفين المحررين الذين عادوا بسوء تغذية وبحالة صحية مثيرة للقلق، تتزايد المخاوف. وقال مسؤول في النظام الصحي لـi24NEWS: "إن التأخير في المرحلة (ب) يعرض حياة المختطفين للخطر، ووضعهم لا يختلف عن وضع أولئك الذين قضوا سنة في معسكرات الاعتقال".