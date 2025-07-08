مقتل خمسة جنود إسرائيليين بانفجار عبوات ناسفة في بيت حانون

قد يعجبك أيضًا -

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) مقتل خمسة جنود إسرائيليين في قطاع غزة وهم الرقيب مائير شمعون عمار (20 عامًا) من القدس، والرقيب موشيه نسيم باريش (20 عامًا) من القدس، والرقيب نوعام أهارون منساجديان (20 عامًا) من القدس، والرقيب الاحتياط بنيامين أسولين (28 عامًا) من حيفا، والرقيب موشيه شموئيل نول (21 عامًا) من بيت شيمش، والذين قتلوا في معارك شمال قطاع غزة. وبذلك، يرتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب إلى 888.

أُصيب الجنود الخمسة، من كتيبة نيتسح يهودا واللواء الشمالي، عندما مروا فوق متفجرات على طريق مركزي في بيت حانون شمال قطاع غزة. كما أُصيب 14 جنديًا آخرين بإصابات متفاوتة، اثنان منهم في حالة خطيرة.

مساء السبت، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية في بيت حانون شمال قطاع غزة، وهي مدينة سيطر عليها عدة مرات خلال القتال. يشارك في العملية لواءان: اللواء 646 (قوة احتياط المظليين) واللواء الشمالي من فرقة غزة، والهدف هو حماية الحدود الشمالية قرب سديروت وكيبوتس نير عام.

في حوالي الساعة العاشرة مساءً من مساء أمس، عبرت قوة من مقاتلي الكتيبة 97 ("نيتسح يهودا") التابعة للواء الشمالي محورًا مركزيًا في بيت حانون سيرًا على الأقدام، ومروا من فوق عبوتين ناسفتين. وخلال محاولتها إجلاء الجرحى، واجهت القوة نيرانًا من مسلحين نصبوا لهم كمينًا.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن الموقع تعرض لهجوم جوي في الأيام الأخيرة في إطار الاستعدادات للمناورة البرية، لكن من غير الواضح حتى الآن كيف وضع المسلحون العبوة الناسفة، وما إذا كان الموقع قد جهزه المسلحون في الأيام الأخيرة. ويُعتقد أن العبوة تم تشغيلها عن بعد.