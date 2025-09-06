التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقصف برجا سكنيا متعدد الطوابق تستخدمه حماس في مدينة غزة

قد يعجبك أيضًا -

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه شن غارة على برج سكني متعدد الطوابق في مدينة غزة كان قد أصدر أمرا بإخلائه قبل قليل.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "إنذار إلى سكان مدينة غزة في بلوكات 726، و727، و784، و786، والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية.. سيهاجم الجيش في الوقت القريب".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أصدر أوامر إخلاء لمنطقة واقعة عند مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية في مدينة غزة بشمال القطاع.

