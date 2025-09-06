التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقصف برجا سكنيا متعدد الطوابق تستخدمه حماس في مدينة غزة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي"إنذار إلى سكان مدينة غزة في بلوكات 726، و727، و784، و786، والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية.. سيهاجم الجيش في الوقت القريب"
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه شن غارة على برج سكني متعدد الطوابق في مدينة غزة كان قد أصدر أمرا بإخلائه قبل قليل.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "إنذار إلى سكان مدينة غزة في بلوكات 726، و727، و784، و786، والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية.. سيهاجم الجيش في الوقت القريب".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أصدر أوامر إخلاء لمنطقة واقعة عند مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية في مدينة غزة بشمال القطاع.
قائد المنطقة الوسطى بالجيش الأميركي ينوه بالعمل المميز الذي يقوم به الجيش اللبناني
الرئيس اللبناني يطلب من قائد القيادة الوسطى الأميركية تفعيل عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية
عائلات المختطفين: "راية سوداء ترفرف فوق عملية السيطرة على غزة"
حركة حماس: "مبررات إسرائيل لاستهداف الأبراج السكنية أكاذيب مفضوحة"
نائب لبناني: كامل التنظيمات المسلحة في لبنان سنعتبرها غير قانونية
خارجية السلطة الفلسطينية تحذر من اشتداد المخاطر المحدقة بحياة الفلسطينيين في قطاع غزة
حذّر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين في بيان، اليوم السبت، من أن "تكثيف إسرائيل لهجومها المستمر على مدينة غزة بشمال القطاع يدفع المدنيين إلى كارثة أخطر مما يعانون منه بالفعل".وناشد مكتب الأممي، في بيان، قادة العالم التحرك بشكل عاجل لمنع الكارثة في مدينة غزة.
وشدد المكتب على "وجوب مراعاة احتياجات من يقرر الرحيل من سكان مدينة غزة، وأن يتمكنوا من العودة طواعية عندما يسمح الوضع بذلك"، مؤكداً على استمراره في تقديم خدماته بالمدينة.وطالب البيان بتوفير الحماية للمنشآت التي تقدم الخدمات الإنسانية والبنى التحتية المدنية.
وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من، اليوم السبت، إن "سكان مدينة غزة يمكن لهم المغادرة باتجاه المواصي عبر شارع الرشيد"
وزير المهجرين اللبناني: لا حوار حول الاستراتيجية الدفاعية مع طرف خارج الحكومة
وزير المهجرين اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة قرار لبناني وليس من الخارج
مصادر طبية في غزة: 35 قتيلا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم
وزير المهجرين اللبناني: الدولة تفرض سلطتها على الأرض
الأردن: "دعوات تهجير الفلسطينيين اعتداء على سيادة الدول وإعلان حرب"
شدد وزير الاتصال الحكومي بالأردن، محمد حسين المومني، السبت، على موقف بلاده الثابت الذي يرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بوصفه "خط من نار في مواجهة التهجير". وقال المومني، عبر منصة "إكس": "لا الشعب الفلسطيني ولا أي دولة بالمنطقة، وأولها الأردن، تقبل التهجير القسري.. حق العودة هو الثابت، وهو الأصل، وحق إنساني وقانوني".
ووصف الوزير الأردني دعوات تهجير الفلسطينيين بأنها "اعتداء على سيادة الدول وإعلان حرب"، مشيراً إلى أنها تدل "على عقلية عنصرية تجاوزها الزمن وأصبحت خارج منظومة الإنسانية".
وأكد المومني أن الأردن يقف ضمن جبهة عربية واحدة ترفض التهجير ويُذكر العالم أن الشعب الفلسطيني له حقوق.