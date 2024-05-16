إسرائيل تبلغ عائلات المواطنين التايلانديين بمقتل أحبائهم في هجمات حماس

أبلغت السلطات الإسرائيلية رسميًا عائلات المواطنين التايلانديين، سونثايا أوكخاراسر وسودثيساك رينثالاك، بأن أحبائهم كانوا من بين القتلى خلال هجمات حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر. أعلن الأدميرال دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي أن جثتي أوكخاراسر ورينثالاك محتجزتان كرهينتين لدى حماس في غزة.

كان أوكخاراسر ورينثالاك يعملان في الزراعة في مجتمع بيري الحدودي قبل وفاتهما المأساوية. ووفقًا للأدميرال هاغاري، كان المواطنان التايلانديان من بين ضحايا الهجوم الوحشي الذي ارتكبه إرهابيو حماس في 7 أكتوبر. خلال الهجوم، قُتل 39 مواطنًا تايلانديًا وتم اختطاف 31 آخرين ونقلهم إلى غزة.

أضاف الأدميرال هاغاري: "بالإضافة إلى المواطنين التايلانديين، اختطفت حماس مواطنين أجانب آخرين، بما في ذلك أفراد من تنزانيا ونيبال والمكسيك والولايات المتحدة وفرنسا، خلال نفس الحادث".