مصدر في حماس: "بدأنا بجمع جثامين المختطفين، وأعلنا موافقتنا على تسليم الأسلحة"

قال مصدر في حماس اليوم (الأحد) لـ"العربية": "بدأنا بجمع جثامين المختطفين القتلى، وطالبنا وقف القصف لإنهاء المهمة".

وأضاف المصدر: "هناك مرونة أمريكية بشأن مسألة تسليم الجثامين. تلقينا ضمانات من الولايات المتحدة عبر قطر بانسحاب إسرائيلي دائم". وتابع: "أبلغنا الولايات المتحدة بموافقتنا على تسليم الأسلحة. هناك ضمانات أمريكية بعدم المساس بقادتنا".

هذا واجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع عائلات ثكلى وقال: "لن ننتقل إلى أي بند من بين 21 بندًا في خطة ترامب، حتى يتم تنفيذ البند الأول - تحرير جميع المختطفين الأحياء والأموات، جميعهم جميعًا - بالكامل. حتى يعود آخر المختطفين - لن ننتقل إلى أي بند آخر".

وقال خلال الاجتماع إن السلطة الفلسطينية لن تسيطر على قطاع غزة في اليوم التالي. وبحسب قوله، لن يكون أي ممثل من حماس أو من السلطة الفلسطينية مشاركًا في السيطرة على القطاع. وأضاف: "إسرائيل ستكون مسؤولة ومشاركة في مسألة نزع السلاح في القطاع". كما أضاف: "إذا لم يُفرج عن الأسرى حتى نهاية المهلة التي حددها الرئيس ترامب - ستستأنف إسرائيل القتال بدعم كامل من جميع الدول المعنية"، أوضح نتنياهو.

نذكّر بأن حركة حماس أعلنت يوم الجمعة الماضي عن استعدادها للدخول فورًا في مفاوضات. وقد تم اتخاذ القرار بعد مشاورات واسعة داخل مؤسسات قيادتها وبين قوى وفصائل فلسطينية. ولم يتطرق التنظيم إلى بنود نفي القادة أو نزع السلاح، ويبدو أنه يرغب في أن يكون له دور في إدارة القطاع في "اليوم التالي".

ترامب رد على بيان تنظيم حماس وقال إن "حماس مستعدة للسلام، وعلى إسرائيل أن تتوقف عن قصف غزة". بعد وقت قصير من ذلك، أعلنت مكتب نتنياهو أن إسرائيل تستعد للمرحلة الأولى من خطة الإفراج الفوري عن جميع الأسرى.