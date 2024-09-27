الجيش الإسرائيلي يشن هجوما غير مسبوق في الضاحية الجنوبية

جاءت تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بعد الأنباء عن أن الهجوم في الضاحية استهدف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

i24NEWS
i24NEWS
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الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري 16 حزيران 2024
الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري 16 حزيران 2024IDF

بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما مركزا في الضاحية الجنوبية، حيث أعلن أنه يهاجم "وسائل قتالية لحزب الله تم تخزينها تحت المباني المدنية في الضاحية الجنوبية في بيروت، حيث حذر بوقت سابق سكان هذه المباني وطالبهم بإخلائها.

وتطرق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري خلال بيانه إلى الهجوم الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية في بيروت بوقت سابق من اليوم وقال إن الجيش الإسرائيلي جاهز في كل الساحات، "ولا زلنا نفحص نتائج الهجوم. نحن نعرف أن الهجوم كان دقيقا جدا"، وكانت تقارير تحدثت أن المستهدف في الضربة الجوية هو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الا أن الغموض لا زال يكتنف مصيره.

كما حذر هغاري في كلمته من أنه سيتم خلال الساعات القادمة ضرب "قدرات استراتيجية لحزب الله قام بإخفائها في الضاحية الجنوبية في بيروت، منظومة صواريخ شاطئ- بحر تم بنائها بتمويل ايران. خلال الساعة الأخيرة توجهنا الى ثلاثة مبان في الضاحية الجنوبية، التي تقع فوق هذه الأصول لحزب الله ويجب الابتعاد عليهم من هناك فورا. بعد فترة قصيرة سنهاجم

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