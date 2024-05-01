الجيش الإسرائيلي يوصي بإلغاء الإحتفال بعيد "لاغ بعومر"

بسبب المخاوف الأمنية التي تلوح في الأفق في شمال إسرائيل، أوصى الجيش الإسرائيلي بإلغاء الاحتفال بعيد "لاغ باعومر" هذا العام.

وتأتي هذه التوصية، التي نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت، قبل ثلاثة أسابيع من عطلة "لاغ باومر"، كما تأتي في أعقاب سلسلة من المناقشات التي أجرتها القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية.

وقد توجت هذه المناقشات، التي أجريت على مدى عدة أسابيع، بتقييمات محدثة للوضع أدت إلى تقديم هذه التوصية.

وأثارت التوترات المتصاعدة مع حزب الله والهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت منطقة ميرون من لبنان مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة. وتنبع توصية الجيش الإسرائيلي من الخطر المحتمل الذي تشكله حتى التجمعات الصغيرة في المنطقة.

أطلق حزب الله، خلال الأشهر القليلة الماضية، العديد من الصواريخ والقذائف باتجاه قواعد القيادة الشمالية في منطقة ميرون. ويستمر التهديد المستمر، حيث يقدر الجيش الإسرائيلي أنه من غير المرجح أن يتحسن الوضع.