إنشاء قوة دولية للبحث عن جثامين المختطفين في غزة بمشاركة هذه الدول

تفاصيل جديدة حول العثور على جثامين المختطفين: أكد مسؤولون في إسرائيل اليوم (الخميس) أنه سيتم إنشاء قوة مهام دولية بقيادة إسرائيل من أجل العثور على جثامين المختطفين الذين لن يتم العثور عليهم في الأيام القريبة في إطار الاتفاق. ستُقام القوة بالتعاون مع الولايات المتحدة، مصر، قطر، تركيا، الصليب الأحمر وجهات أخرى. ومع ذلك - الهدف واضح: إعادة أكبر عدد ممكن من جثامين المختطفين إلى إسرائيل مع المختطفين الأحياء خلال 72 ساعة.

مصدر مطلع على التفاصيل أوضح الحاجة إلى مثل هذه القوة، وقال لـ i24NEWS: "سوف يوفر معدات ثقيلة إذا تبيّن، على سبيل المثال، أنه يجب الحفر وهدم المباني من أجل الوصول إلى جثامين القتلى".

تحديد هوية المخطوفين القتلى سيعتمد في هذه المرحلة على معهد الطب الشرعي أبو كبير، كما كان في الإفراجات السابقة، وعند الضرورة سيتم نقلهم إلى معسكر شورة. الفهم هو أنه يجب أن يتم تحديد الهوية بشكل أسرع، استناداً إلى الدروس المستفادة من الماضي ومحاولات الخداع من قبل حماس.

نُذكّر بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية من المتوقع أن ينعقد اليوم في الساعة 17:00 لمناقشة الاتفاق، الذي سيُعرض في الساعة 18:00 للمصادقة عليه في جلسة الحكومة.

وكما هو معلوم، أعلن الرئيس ترامب الليلة عن الصفقة في بيان رسمي، حيث قال إنه تم التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الأولى من الخطة. وفي بيانه على شبكته الاجتماعية، كتب أن "جميع الرهائن سيتم إطلاق سراحهم قريبًا جدًا، وإسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه".