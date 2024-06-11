سلاح الجو الإسرائيلي يعترض هدفًا جويًا اندفع من الشرق باتجاه ساحل حيفا

اعترضت مقاتلات الدفاع الجوي، صباح اليوم الثلاثاء، هدفاً جوياً مشبوهاً تم رصده وهو ينطلق من لبنان فوق سماء البحر باتجاه سواحل مدينة حيفا، ولم يتم تفعيل الإنذارات بخصوص اختراق طائرة معادية. ولم تقع إصابات ولم تحدث أضرار على ما أفاد بيان للجيش الإسرائيلي.

وقعت هجمات عنيفة الإثنين على شقي الحدود الإسرائيلية اللبنانية على وقع اختراق صواريخ ومسيرات لحزب الله الحدود نحو أهداف تم اعتراض بعضها ونتج عن عمليات الاعتراض اندلاع حرائق في صفد وهضبة الجولان.

وردًا على إسقاط طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي في سماء لبنان، أمس الإثنين، هاجم الجيش الإسرائيلي خلال الليل مجمعا عسكريا لحزب الله وأهدافا أخرى في عمق وجنوب لبنان.

وقامت طائرات سلاح الجو خلال الليل بمهاجمة مجمع عسكري تابع للوحدة 4400، وحدة التعزيز اللوجستي التابعة لمنظمة حزب الله، والعاملة بالأساس في نقل الأسلحة إلى لبنان وداخله.

كما نفذ سلاح الجو الإسرائيلي هجوما على مركزين في منطقة بعلبك في عمق لبنان، فضلا عن ضرب أهداف في منطقة عيترون بجنوب لبنان، من بينها موقع عسكري ومبنيان عسكريان تابعان لمنظمة حزب الله.

وتواصل إطلاق القذائف الصاروخية صباحا من لبنان باتجاه الجليل الغربي وأفيد أن بعض الصليات استهدفت كتسرين في هضبة الجولان على وقع أنباء بسقوط عدد من القتلى في لبنان جراء غارات إسرائيلية وقعت الليلة الماضية.

وكانت صافرات الإنذار قد دوت صباح الثلاثاء في الجليل الغربي وتم التبليغ لاحقا عن انفجار 3 صواريخ في مناطق مفتوحة.

وكشفت السلطات الأمنية في وقت لاحق الثلاثاء عن إطلاق نحو 50 صاروخاً على وسط هضبة الجولان، وأفيد بعدم وقوع إصابات، إلى جانب العمل على اعتراض بعض هذه الصواريخ في حين انفجر بعضها في منطقة مفتوحة.