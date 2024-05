التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يدعو الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح قبل الهجوم المخطط له

الجيش الإسرائيلي يستخدم منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية لإرشاد سكان غزة بشأن إخلاء أحياء رفح

بدأ الجيش الإسرائيلي الآن بإسقاط منشورات في شرق رفح، وإرسال رسائل نصية، وإجراء مكالمات هاتفية للفلسطينيين لإبلاغهم بتعليمات حول المناطق التي يجب إخلاؤها، والطرق التي يجب اتباعها إلى منطقة إنسانية معينة.

وينطبق أمر الإخلاء فقط على بعض الأحياء الشرقية لرفح في الوقت الحالي، وليس على المدينة بأكملها في جنوب غزة.

وينشر الجيش الإسرائيلي خريطة توضح المناطق.

وقال الجيش في بيان إنه “وفقا لموافقة المستوى السياسي، يدعو الجيش الإسرائيلي السكان، الخاضعين لسيطرة حماس، إلى الإخلاء مؤقتا من الأحياء الشرقية لرفح إلى المنطقة الإنسانية الموسعة”.

