التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يدعو الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح قبل الهجوم المخطط له
وطلب من المدنيين الانتقال إلى منطقة إنسانية موسعة في منطقتي المواصي وخانيونس.
دعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء الأحياء الشرقية لرفح، القريبة من الحدود الإسرائيلية، قبل هجوم مخطط له في المنطقة الواقعة جنوب قطاع غزة.
وطلب من المدنيين الانتقال إلى منطقة إنسانية موسعة في منطقتي المواصي وخانيونس.
لمتابعة آخر تطورات الحرب من يوم أمس الخميس اضغط هنا
الجيش الإسرائيلي يقول إن طائراته قصفت مجمعا لحزب الله بالقرب من مدينة بعلبك شمال شرق لبنان
قال الجيش إن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت خلال الليل مجمعا لحزب الله في منطقة الصفري بالقرب من بعلبك شمال شرق لبنان.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في الغارة.
الجيش الإسرائيلي يستخدم منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية لإرشاد سكان غزة بشأن إخلاء أحياء رفح
بدأ الجيش الإسرائيلي الآن بإسقاط منشورات في شرق رفح، وإرسال رسائل نصية، وإجراء مكالمات هاتفية للفلسطينيين لإبلاغهم بتعليمات حول المناطق التي يجب إخلاؤها، والطرق التي يجب اتباعها إلى منطقة إنسانية معينة.
وينطبق أمر الإخلاء فقط على بعض الأحياء الشرقية لرفح في الوقت الحالي، وليس على المدينة بأكملها في جنوب غزة.
وينشر الجيش الإسرائيلي خريطة توضح المناطق.
وقال الجيش في بيان إنه “وفقا لموافقة المستوى السياسي، يدعو الجيش الإسرائيلي السكان، الخاضعين لسيطرة حماس، إلى الإخلاء مؤقتا من الأحياء الشرقية لرفح إلى المنطقة الإنسانية الموسعة”.
https://twitter.com/i/web/status/1787344298943365560
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
تقرير لبناني: غارة إسرائيلية قرب بعلبك تؤدي إلى إصابة 3 أشخاص
أفادت قناة الميادين اللبنانية المتحالفة مع حزب الله عن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة جنوب مدينة بعلبك.
ويقول التقرير أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.
ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته المقاتلة أسقطت طائرة بدون طيار كانت متجهة إلى إسرائيل من الشرق
قال الجيش إن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية أسقطت خلال الليل طائرة بدون طيار كانت متجهة نحو إسرائيل من “الاتجاه الشرقي”.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه تم تعقب الطائرة طوال الحادث، ولم يكن هناك أي تهديد للمدنيين.
ولم يوضح المكان الذي تم فيه إسقاط الطائرة بدون طيار