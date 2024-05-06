التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يدعو الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح قبل الهجوم المخطط له

دعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء الأحياء الشرقية لرفح، القريبة من الحدود الإسرائيلية، قبل هجوم مخطط له في المنطقة الواقعة جنوب قطاع غزة.

وطلب من المدنيين الانتقال إلى منطقة إنسانية موسعة في منطقتي المواصي وخانيونس.

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