التغطية متواصلة⭕ اكتشاف مركز تدريب لحزب الله على بعد 200 متر من قاعدة اليونيفيل في لبنان

تقوم وزارة الخارجية بجمع تفاصيل حول الإسرائيليين الذين ما زالوا في هولندا ويواجهون صعوبة في العودة إلى إسرائيل

بتوجيه من وزير الخارجية جدعون ساعر، تبذل وزارة الخارجية كل ما في وسعها لضمان العودة الآمنة لجميع الإسرائيليين إلى وطنهم.

ولتحقيق هذه الغاية، تقوم وزارة الخارجية بجمع كافة المعلومات لمساعدة الإسرائيليين الذين ما زالوا في هولندا ويواجهون صعوبة في العودة إلى إسرائيل.

الإسرائيليون المتواجدون في هولندا – اطلبوا الحصول على جميع المعلومات التي لديكم من أجل تقييم كل ما يتعلق بعودتكم (بما في ذلك تفاصيل حول رحلاتكم المخطط لها، والاحتياجات الخاصة لإجلاء الجرحى، وأي معلومات إضافية).