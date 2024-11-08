التغطية متواصلة⭕ اكتشاف مركز تدريب لحزب الله على بعد 200 متر من قاعدة اليونيفيل في لبنان
تم العثور على وثائق وأدلة حول الأساليب العملياتية لحزب الله، وخرائط لإسرائيل، وشرح لأدوات جيش الدفاع الإسرائيلي، بالإضافة إلى مداخل الأنفاق ووسائل الحرب. تم تدمير المجمع .
أعلنت الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن قواته اكتشفت مركزا تدريب تابع لحزب الله على بعد 200 متر فقط من قاعدة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). تم استخدام المجمع من قبل المسلحين للتدريب وتعلم النظرية القتالية للحزب وتخزين العديد من الأسلحة. وعثر في الموقع على منصات إطلاق صواريخ جاهزة للإطلاق باتجاه إسرائيل. كما تم العثور على وثائق وأدلة حول الأساليب العملياتية لحزب الله، وخرائط لإسرائيل، وشرح لأدوات جيش الدفاع الإسرائيلي، بالإضافة إلى مداخل الأنفاق ووسائل الحرب. تم تدمير المجمع.
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تقرير: قطر تستعد لطرد قيادة حماس من البلاد
تقوم وزارة الخارجية بجمع تفاصيل حول الإسرائيليين الذين ما زالوا في هولندا ويواجهون صعوبة في العودة إلى إسرائيل
بتوجيه من وزير الخارجية جدعون ساعر، تبذل وزارة الخارجية كل ما في وسعها لضمان العودة الآمنة لجميع الإسرائيليين إلى وطنهم.
ولتحقيق هذه الغاية، تقوم وزارة الخارجية بجمع كافة المعلومات لمساعدة الإسرائيليين الذين ما زالوا في هولندا ويواجهون صعوبة في العودة إلى إسرائيل.
الإسرائيليون المتواجدون في هولندا – اطلبوا الحصول على جميع المعلومات التي لديكم من أجل تقييم كل ما يتعلق بعودتكم (بما في ذلك تفاصيل حول رحلاتكم المخطط لها، والاحتياجات الخاصة لإجلاء الجرحى، وأي معلومات إضافية).
مسؤول أمني: تفاصيل جديدة عن عملية الإعدام خارج نطاق القانون: "لقد انتشرت مثل حقل من الأشواك، ولا علاقة لها بإيران"
الصحة اللبنانية: "ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 3 آلاف و117"
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على البلاد إلى 3 آلاف و117،وإصابة 13 ألفاً و888.
وفي وقت سابق الجمعة، حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان جنوب لبنان من السفر جنوباً والعودة إلى ديارهم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بهم كونها "مناطق قتال خطيرة".
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الشرطة الإسرائيلة بدأت في جمع الأدلة والشهادات من ضحايا هجوم أمستردام عند عودتهم
قالت الشرطة الإسرائيلية إن الضباط متواجدون في مطار بن غوريون لجمع معلومات تعريفية وأدلة جنائية وشهادات من مشجعي مكابي تل أبيب الذين عادوا من أمستردام بعد تعرضهم لهجوم عنيف من قبل مجموعات مؤيدة للفلسطينيين. وتعمل الشرطة الإسرائيلية مع الشرطة الهولندية لملاحقة المسؤولين عن هجمات الليلة المنصرمة.
اليونيفيل تتهم إسرائيل بتدمير جزء من سياج وهيكل خرساني في موقع تابع لها في رأس الناقورة جنوبي لبنان
قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"اليونيفيل" في بيان، مساء اليوم الجمعة، "قامت حفارتان وجرافة تابعة للجيش الإسرائيلي بتدمير جزء من سياج وهيكل خرساني في موقع لليونيفيل في رأس الناقورة، وردًا على احتجاجنا العاجل، نفى الجيش الإسرائيلي أي نشاط يجري داخل موقع اليونيفيل".
وأكد البيان على أن"التدمير المتعمد والمباشر من قبل الجيش الإسرائيلي لممتلكات اليونيفيل التي يمكن التعرف عليها بوضوح هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرار 1701. نذكر الجيش الإسرائيلي مرة أخرى وجميع الجهات الفاعلة بالتزامها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات".
وأشار بيان اليونيفيل إلى أن "الجيش الإسرائيلي طالب مرارًا وتكرارًا منذ 30 سبتمبر/ايلول المنصرم، قوات حفظ السلام بمغادرة مواقعها بالقرب من الخط الأزرق من أجل سلامتهم".وتابع البيان"إن حادثة الأمس، مثل سبع حوادث مماثلة أخرى، ليست مسألة تعرض قوات حفظ السلام لإطلاق نار متبادل، بل هي أفعال متعمدة ومباشرة من قبل الجيش الإسرائيلي".
وافاد البيان"نلاحظ بقلق تدمير وإزالة برميلين من البراميل الزرقاء التي تمثل خط الانسحاب الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل (الخط الأزرق) هذا الأسبوع. وقد شاهد جنود حفظ السلام بشكل مباشر جيش الدفاع الإسرائيلي وهو يزيل أحد البراميل"
وعلى الرغم من الضغوط غير المقبولة التي تمارس على البعثة من خلال قنوات مختلفة، فإن جنود حفظ السلام سيواصلون القيام بمهام الرصد والإبلاغ الموكلة إليهم بموجب القرار 1701.
رئيس المجلس الأوروبي: مستعدون للتعاون مع أميركا في قضايا منها الشرق الأوسط
قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في قضايا منها أوكرانيا والشرق الأوسط.
وقال ميشيل في مؤتمر صحافي عقب قمة مع الزعماء الأوروبيين في بودابست "نحن مستعدون للتعاون والتنسيق في مختلف المجالات مع الولايات المتحدة".
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الحوثيون يستهدفون قاعدة عسكرية إسرائيلية بصاروخ فرط صوتي
كشف العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، اليوم الجمعة، إن الجماعة استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية بجنوب إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز «فلسطين 2».
كما أسقطت الجماعة، في وقت مبكر من صباح اليوم، طائرة أميركية من طراز «إم كيو-9 ريبر» في أجواء محافظة الجوف اليمنية.
الجيش الإسرائيلي: أسقطنا مسيرتين أُطلقتا من لبنان
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن القوات الجوية أسقط مسيرتين، أُطلقتا من لبنان، في حادثين منفصلين.
وأوضح أن الهجوم الأول في وقت سابق من صباح الجمعة، بينما أعقبه الحادث الثاني بعد ساعات.
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