إسرائيل تعلن عن "هدنة عسكرية تكتيكية" في رفح لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم (الأحد)، أن الجيش سيوقف "وقفة عسكرية تكتيكية" للقتال في منطقة رفح جنوب قطاع غزة يومياً من الساعة 08:00 صباحاً حتى الساعة 19:00 مساءً حتى إشعار آخر، من أجل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.

تهدف الهدنة إلى السماح لشاحنات المساعدات بالوصول إلى معبر كرم أبو سالم، النقطة الرئيسية التي تدخل منها المساعدات إلى قطاع غزة، والسفر بأمان عبر طريق صلاح الدين السريع، الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب، لإيصال الإمدادات إلى مناطق أخرى في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل أفيحاي أدرعي، إن القرار يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش لزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، وبعد مناقشات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير القرار، قائلاً: "الذي قرر ’هدنة تكتيكية‘ لغرض انتقال إنساني، خاصة عندما يسقط أفضل جنودنا في المعركة، هو شرير وأحمق". وأضاف أن القرار لم يعرض على مجلس الوزراء ويتعارض مع قراراته.

سارع الجيش الإسرائيلي إلى التوضيح بأنه لا يوجد وقف للقتال في جنوب قطاع غزة، وأن القتال في رفح مستمر. وأضاف الجيش أن المحور الذي يحمل البضائع سيكون مفتوحاً نهاراً بالتنسيق مع المنظمات الدولية لنقل المساعدات الإنسانية فقط. وأوضح أن قوات الفرقة 162 ستتمركز خلال ساعات الهدنة على خطوط الهجوم للسماح بإدخال المساعدات، ولن يشنوا هجمات على أهداف جديدة خلال تقديم المساعدة، ما لم تحدث أحداث غير عادية.

يأتي إعلان الجيش الإسرائيلي هذا على خلفية ادعاءات المجتمع الدولي الأخيرة بأن إسرائيل تمنع مرور المساعدات الإنسانية بشكل فعال، وفي أعقاب "عنق الزجاجة" للشاحنات التي تم إنشاؤها عند معبر كيرم شالوم منذ أن دخل الجيش الإسرائيلي إلى رفح الشهر الماضي. وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الأمم المتحدة تلقت 68 شاحنة مساعدات يومياً ما بين 6 مايو/أيار و6 يونيو/حزيران، مقارنة بـ 168 شاحنة في أبريل/نيسان.

بينما يواصل الجيش الإسرائيلي دعمه للجهود الإنسانية في الميدان، تبقى العمليات العسكرية مستمرة ضد حماس، مع التركيز على حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لسكان قطاع غزة.