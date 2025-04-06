وزير الأمن الإسرائيلي ينشر "مراسلات بين ايران والسنوار والضيف"

نشر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم مراسلات قال إنها بين ايران وقادة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف، وخلال هذه المراسلات طالب قادة حماس من ايران مبلغ 500 مليون دولار لصالح "تدمير دولة إسرائيل" وتمت تلبية الطلب وفقا لهذه المراسلات.

Ariel Hermoni / Ministry of Defense

ووفقا للوثيقة توجه قادة حماس بغرض طلب أموال من قائد فيلق قدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة في عام 2020. ورد على الطلب رئيس "فرع فلسطين في الحرس الثوري الإيراني" أزادي، وقال إن طهران ستواصل ضخ الأموال الى حماس رغم الوضع الاقتصادي الصعب للشعب الإيراني.

وشددت المراسلات المسؤول الإيراني على أن القتال ضد إسرائيل والولايات المتحدة يمثل أولوية قصوى من جانب النظام في طهران.

وتعقيبا على هذه المراسلات التي نشرها كاتس قال إن "الاستنتاج واضح، ايران هي رأس الأفعى ورغم كل النفي أيضا في هذه الأيام التي تمول وتدفع الإرهاب في كل المناطق – من غزة عن طريق لبنان ، سوريا ، يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) وأيضا أمام الحوثيين في اليمن تحت راية الرغبة بتدمير إسرائيل".

ولخص الوزير كاتس: "إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية وستواصل ضرب وكلائها في المنطقة حتى يتم سحق وانهيار محور الشر الإيراني".