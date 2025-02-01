التغطية متواصلة: وصول عوفر كالديرون وياردين بيباس وكيث إلى الأراضي الإسرائيلية

في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة. ضمن الجولة الرابعة، بدأت حركة حماس، صباح اليوم السبت، مراسم تسليم الرهائن الإسرائيليين الثلاث أوفر كالديرون وكيث سيجال وياردين بيباس، إلى الصليب الأحمر الدولي، مقابل إطلاق سراح 183 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.

ستشمل الدفعة 18 أسيرا من ذوي المؤبدات، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، فضلا عن 111 من أبناء غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.

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