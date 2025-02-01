التغطية متواصلة: وصول عوفر كالديرون وياردين بيباس وكيث إلى الأراضي الإسرائيلية
في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة. ضمن الجولة الرابعة، بدأت حركة حماس، صباح اليوم السبت، مراسم تسليم الرهائن الإسرائيليين الثلاث أوفر كالديرون وكيث سيجال وياردين بيباس،
في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة. ضمن الجولة الرابعة، بدأت حركة حماس، صباح اليوم السبت، مراسم تسليم الرهائن الإسرائيليين الثلاث أوفر كالديرون وكيث سيجال وياردين بيباس، إلى الصليب الأحمر الدولي، مقابل إطلاق سراح 183 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.
ستشمل الدفعة 18 أسيرا من ذوي المؤبدات، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، فضلا عن 111 من أبناء غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.
لمتابعة التغطية السابقة السابقة انقر هنا
استعدادات للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة الرابعة من عملية التبادل طبقا لاتفاق غزة
حافلة تنقل الأسرى الفلسطينيين تخرج من سجن عوفر بالضفة الغربية باتجاه مدينة رام الله
حركة الجهاد: "نخوض معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية"
وصول الرهينة الإسرائيلي كيث سيغال إلى مستشفى بتل أبيب
مراسلنا في رام الله : اقتحام الجيش الاسرائيلي مدينة بيتونيا قبيل الافراج عن الاسرى الفلسطينين
المحرر عوفر كالديرون وصل إلى مستشفى شيبا وسيلتقي بعائلته
إسرائيل ستفرج عن 183 أسيرا في الدفعة الرابعة من التبادل
الجيش الإسرائيلي يؤكد تسلمه الرهينة الثالث كيث سيغال
الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" يتسلمان المحتجز الإسرائيلي الثالث من اللجنة الدولية للصليب الأحمر
منظمة الصحة العالمية: ما زال هناك ما يقدر بما بين 12 ألفا إلى 14 ألف شخص بحاجة إلى الإجلاء الطبي إلى خارج غزة
تسليم الرهينة السابق كيث سيجل للقوات الإسرائيلية
كيث سيجل في طريقه إلى قوات الجيش الإسرائيلي
الصليب الأحمر يتسلم الرهينة الإسرائيلي الأميركي كيث سيغال
سلمت عناصر "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، الأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية، كيث شمونسل سيجال، إلى الصليب الأحمر الدولي بعد اعتلائه منصة في ساحة واسعة على شاطئ البحر بميناء غزة.
ووقع ممثل الصليب الأحمر، على وثيقة استلام الأسير البالغ من العمر 65 عاماً، تمهيداً لنقله إلى إسرائيل.
وسلمت حماس زوجة سيجال ضمن صفقة التبادل التي أبرمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وكان من المقرر أن يكون سيجال ضمن الدفعة التالية لتبادل الأسرى، إلا أن الجيش الإسرائيلي استأنف الحرب، ما عطل إطلاق سراحه.
تابعوناا على i24NEWS حيث أصبح تسليم الرهينة كيث سيجل وشيكًا
وصول سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى منطقة ميناء غزة استعداد لتسلم المحتجز الإسرائيلي الثالث
الصليب الأحمر الدولي يتسلم بعد قليل ثالث رهينة إسرائيلي في ميناء غزة
مصادر سورية: مقتل اثنين من عناصر الأمن في الإدارة السورية الجديدة وإصابة آخر في كمين لأنصار النظام السابق على طريق حلب ـ اللاذقية غربي البلاد
"جحيم لا يمكن تصوره": إيمانويل ماكرون يرحب بالإفراج عن الرهينة السابق عوفر كالديرون
الجيش الإسرائيلي: وصول الرهينتين عوفر كالديرون وياردن بيباس لإسرائيل