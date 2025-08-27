تركيا تُدين اعتراف نتنياهو بالإبادة الجماعية للأرمن: "يهدف إلى التغطية على جرائم غزة" | تحديثات
الجيش الإسرائيلي: اغتيال قائد في جهاز الأمن العام • أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقًا اعتراض إطلاق صاروخ واحد • ويتكوف: "لدينا اجتماع كبير بشأن "اليوم التالي" • اليوم 691 من الحرب
اليوم 691 من الحرب: انطلقت صفارات الإنذار صباح اليوم (الأربعاء) في القدس ومنطقة البحر الميت إثر إطلاق صاروخ من اليمن. لاحقًا، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ واحد، دون وقوع إصابات أو أضرار.50 مختطفا لا يزالون محتجزين لدى حماس في قطاع غزة . المبعوث الخاص ويتكوف لفوكس نيوز: "ترامب سيقود مناقشة كبيرة غدًا حول اليوم التالي للحرب في غزة، لدينا خطة شاملة.
تركيا تُدين اعتراف نتنياهو بالإبادة الجماعية للأرمن: "يهدف إلى التغطية على جرائم غزة".
أدانت وزارة الخارجية التركية اعتراف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإبادة الجماعية للأرمن خلال مقابلة مع باتريك بيت-ديفيد في بودكاست. وقالت الوزارة في بيان إن تصريح نتنياهو، الذي اتهم فيه الأتراك بمسؤولية قتل نحو مليوني أرمني عام 1915، "يهدف إلى التغطية على جرائم إسرائيل في قطاع غزة"
السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر في مقابلة مع شبكة CNN: "نحن ندرس إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت، لكننا لن نقبل بالقطرات التي ستبقي المختطفين أسرى إلى الأبد"
تقارير في غزة: الجيش الإسرائيلي يقصف حي الزيتون
مقتل محمود الأسود رئيس جهاز الأمن العام التابع لحماس غرب قطاع غزة
تقرير باللغة العربية - في بيان لسكان قطاع غزة، وخاصة مدينة غزة: "فيما يتعلق بالشائعات الكاذبة المتداولة حول عدم وجود مساحة خالية في جنوب قطاع غزة للسكان - هناك مساحات شاسعة خالية في جنوب قطاع غزة، كما هو الحال في مخيمات اللاجئين المركزية والمواصي"
في وقت سابق من اليوم، اشتعلت النيران في دبابة كانت في مهمة روتينية جنوب سوريا نتيجة عطل فني. لم تقع إصابات، وتم إخماد الحريق، ويجري التحقيق في الحادث
تقرير سعودي: الحكومة البلجيكية تدرس الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على إسرائيل
تقارير في لبنان: وزع الجيش الإسرائيلي منشورات في قرى قلا والعديسة والطيبة في جنوب البلاد، جاء فيها: "لا تلوموا أحداً سوى حزب الله، فهو مثل السياسي الفاسد، فهو أناني ولن يهتم أو يندم إذا دفعتم الثمن"
الجيش الإسرائيلي والشاباك: اغتيال قائد في جهاز الأمن العام التابع لمنظمة حماس
قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه استخباراتي من المخابرات العسكرية والشاباك، بمهاجمة وقتل محمود الأسود، الذي كان قائد منطقة غرب غزة في جهاز الأمن العام التابع لمنظمة حماس . خلال الحرب وعلى مر السنين، كان الأسود شخصية محورية في جهاز الأمن العام، وكان مصدرًا هامًا للمعلومات في المنظمة.
ستيف ويتكوف في مقابلة مع "فوكس نيوز": "لدينا اجتماع كبير في البيت الأبيض حول "اليوم التالي" - سنتوصل إلى اتفاق في غزة قبل نهاية العام"
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه تم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن بنجاح.
