اليوم 691 من الحرب: انطلقت صفارات الإنذار صباح اليوم (الأربعاء) في القدس ومنطقة البحر الميت إثر إطلاق صاروخ من اليمن. لاحقًا، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ واحد، دون وقوع إصابات أو أضرار.50 مختطفا لا يزالون محتجزين لدى حماس في قطاع غزة . المبعوث الخاص ويتكوف لفوكس نيوز: "ترامب سيقود مناقشة كبيرة غدًا حول اليوم التالي للحرب في غزة، لدينا خطة شاملة.