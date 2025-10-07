مسؤول سياسي رفيع لـi24NEWS: "الليلة أو غدًا سنعرف إلى أين تتجه المفاوضات"

من المتوقع أن ينضم ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، إلى محادثات شرم الشيخ، وفقًا لما ذكره مراسل الشؤون السياسية في i24NEWS العبرية، غاي عزريئيل، مساء اليوم (الثلاثاء). وصرح مسؤول سياسي رفيع المستوى لـ i24NEWS: "سنعرف الليلة أو غدًا إلى أين تتجه الأمور".

بحسب مصدر مطلع على التفاصيل، فإن المحادثات في شرم الشيخ تتناول موضوع قوائم السجناء الفلسطينيين. من الناحية النظرية، هذه إشارة إيجابية، لكنها لا تدل على عدم وجود مشاكل أخرى في المحادثات بين الطرفين. بالإضافة إلى ذلك، يلوح في الأفق فوق كل شيء الإعلان يوم الجمعة القادم عن الفائز بجائزة نوبل للسلام – حيث سيبذل الأمريكيون كل ما في وسعهم لمنع انفجار بالمحادثات قبل هذا الموعد.

وفي هذا السياق، قال مسؤول كبير في حركة حماس في وقت سابق اليوم لشبكة الجزيرة القطرية، إن الحركة تطالب بربط مدة الإفراج عن المختطفين بمراحل الانسحاب من غزة، بحيث يتم الإفراج عن آخر مختطف بالتزامن مع الانسحاب النهائي للجيش الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، تطالب الحركة بالحصول على ضمانات دولية لوقف إطلاق نار دائم.