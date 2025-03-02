إسرائيل توقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

على مدارِ اثنين وأربعينَ يومًا من وقفِ إطلاقِ النارِ، تدفقَ الأملُ لأكثرِ من مليونيْ فلسطينيٍّ في قطاعِ غزةَ مع تدفقِ المساعداتِ الإنسانيةِ...

أملٌ لم يدمْ طويلاً وبدأَ بالتلاشي مع انقضاءِ المرحلةِ الأولى من الصفقةِ المبرمةِ بينَ حماسَ وإسرائيلَ... عقبَ قرارِ رئيسِ الحكومةِ الإسرائيليِّ بوقفِ إدخالِ المساعداتِ إلى قطاعِ غزةَ.

قرارٌ يصفُهُ الكثيرونَ بالعقابِ الجماعيِّ لسكانِ قطاعِ غزةَ وحرمانِهم من المساعداتِ... نتنياهو وصفَ القرارَ بأنَّهُ جاءَ ردًّا على رفضِ حماسَ قبولَ مقترحِ المبعوثِ الأمريكيِّ ستيف ويتكوفَ، مقترحٌ ينصُّ على تمديدِ المرحلةِ الأولى وإطلاقِ سراحِ ثلاثينَ مختطفا إسرائيليًّا نصفُهُمْ أحياءٌ دونَ الانتقالِ إلى المرحلةِ الثانيةِ.

وبينما يلقى مقترحُ ويتكوف ترحيبًا واسعًا من قبلِ إسرائيلَ، رفَضَتْهُ حركةُ حماسَ التي اعتبرَتْهُ مخالفًا لاتفاقِ وقفِ إطلاقِ النارِ في غزةَ ومحاولةً مفضوحةً من قبلِ نتنياهو للتنصلِ من الاتفاقِ.

استئنافُ الحربِ في قطاعِ غزةَ... كابوسٌ يحاولُ سكانُ القطاعِ تفادِيَهُ بكلِّ الطرقِ الممكنةِ لما لهُ من تبعاتٍ كارثيةٍ على حياتِهم، ويحاولونَ أن يمرَّ شهرُ رمضانَ بهدوءٍ وطمأنينةٍ... لكنَّ سكانَ القطاعِ ليسوا وحْدَهم من يأملونَ بصمودِ الاتفاقِ، بل معَهم أهالي المختطفين الإسرائيليينَ ومن يساندُهم في إسرائيلَ لضمانِ إتمامِ إطلاقِ سراحِ أبنائِهم، ويعتبرونَ قرارَ نتنياهو بوقفِ المساعداتِ الإنسانيةِ عن القطاعِ يأتي تلبيةً لمصالحِهِ الشخصيةِ وضمانَ بقاءِ ائتلافِهِ الحاكمِ من خلالِ إرضاءِ سموتريتش واليمينِ المتطرفِ.