الجيش الإسرائيلي يكشف عن كمية المتفجرات التي أطلقتها ايران تجاه إسرائيل

أطلقت ايران متفجرات بحجم 60 طن تجاه إسرائيل في إطار هجومها الليلة الماضية، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هجاري :"نحن بعد معركة ليلية معقدة وناجحة، في إطارها منع وأحبط كل من الجيش الإسرائيلي والتحالف الإقليمي الهجوم الإيراني".

وتابع هجاري :"ايران وأذرعها في العراق واليمن ولبنان عرضوا الشرق الأوسط للخطر وجعلوه يقف موحدا. ايران أغلقت أمس المجال الجوي لدول المنطقة حين أطلقت 350 قذائف من أنواع متعددة. الحديث يدور عن 60 طن من الرؤوس القتالية المتفجرة. والتي كان بإمكانها أن تتسبب بضرر جسيم لكل دولة في المنطقة".

ووفقا له :"التهديدات الإيراني واجه تفوق عسكري، تقنيات عملياتية واستخباراتية للجيش الإسرائيلي بقيادة سلاح الجو. بالتعاون مع التحالف الإقليمي بقيادة الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا ودول أخرى اعترضنا 00% من التهديدات. هذه المرة الأولى التي ينشط فيها تحالف دولي من هذا القبيل ضد التهديد الإيراني".

وذكر البيان الصادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "عشرات مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي كانت منتشرة في الأجواء بمهمة حماية أجواء البلاد، واعترضنا بنجاح مسيرات وصواريخ بالستية" من بين مئات الإطلاقات، فقط صواريخ معدودة فقط دخلت الأراضي الإسرائيلية. وهذه تسببت بأضرار طفيفة لبنية قاعدة نفطيم. وباالقرب من مسار ومحور بمنطقة حرمون. ووفقا للجيش الإسرائيلي، نشاط قاعدة نفاطيم لم تتضرر والمقاتلات واصلت التحليق من المكان والهبوط فيه، وهي تؤدي مهامها الدفاعية الهجومية الليلة وطيلة ساعات اليوم.