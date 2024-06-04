تقرير: وفد إسرائيلي سيصل إلى مصر اليوم يحمل موافقة إسرائيلية لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار

قالت مصادر مصرية لصحيفة الأخبار اللبنانية، الثلاثاء، إن وفداً إسرائيلياً جديداً سيصل إلى مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، يحمل معه موافقة إسرائيلية على الدخول في محادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

The Day After" movement"

ووفقا للمصادر فإن الاتفاق سيشتمل على جدول زمني لصفقة من شأنها أن تدخل حيز التنفيذ بداية الأسبوع المقبل - كل هذا إذا سارت الأمور حسب الخطة وفي ظل الضغوط الجدية التي تمارسها الولايات المتحدة على إسرائيل وفي ظل التحركات الدبلوماسية والإقليمية.

وذكرت المصادر أيضًا أن مصر تخشى من عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار بعد استقبال بعض الأسرى. وأوضحت المصادر أن مصر وقطر طالبتا التنظيمات الفلسطينية بعدم تنفيذ هجمات على الأراضي الإسرائيلية، مقابل وعود شفهية من الولايات المتحدة بإنهاء الحرب وعدم تجديدها.

"اليوم التالي": مصالحة فلسطينية - فلسطينية

وعلى صعيد تنظيم البيت الداخلي على أهميته فيما يتعلق بملامح اليوم التالي للحرب في غزة، صرح مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية المصرية بأن مصر بدأت مسارا لتقريب العلاقات بين السلطة الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية من خلال المحادثات التي تجريها مصر. وبحسب المصدر فإن تجاوز عقبة الخلاف بين فتح وحماس هو السبيل الوحيد لترويج القضايا لصالح تحسين الوضع في قطاع غزة بشكل سريع وسيؤدي إلى وقف مبررات إسرائيل لاستمرار الحرب بسبب تعقيدات 'اليوم التالي".

وفي موضوع "اليوم التالي" أيضاً، قال مسؤول كبير في المخابرات المصرية لـ"الأخبار" إن أحد الحلول المطروحة هو تأمين وفد فلسطيني يعبر عن مختلف التيارات الفلسطينية ويمسك الصلاحيات مما سيسمح لها باتخاذ القرارات.

انتخابات فلسطينية في "اليوم التالي"

قال المصدر أيضا أنه سيتم ضمان قيام انتخابات فلسطينية في أسرع وقت ممكن. وفيما يتعلق باقتراح الرئيس بايدن، أشار هذا المسؤول الكبير من وزارة الخارجية المصرية إلى أن مصر تستنتج من محادثاتها مع كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أنه قد حدث تقدم كبير، وذلك في ضوء اتفاق كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين على الجهود المبذولة لإنهاء الحرب فعلياً.