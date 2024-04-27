حماس تنشر فيديو جديد للمختطفين الإسرائيليين وسط دعوات متزايدة لإنهاء الأزمة

في تطور جديد ضمن الأزمة الجارية، نشرت حماس مؤخرًا فيديو يصور المعاناة النفسية الشديدة لاثنين من المختطفين الإسرائيليين، كيث سيغل وعمري ميرين، اللذين اختطفا من منازلهما في كفر غزة وناحال عوز. الفيديو، الذي يأتي بعد أيام قليلة من إشارة حياة لهيرش غولدبرغ، يعيد إلى الأذهان القلق المتزايد بشأن سلامة ورفاهية جميع المختطفين.

في الفيديو، يظهر سيغل وميرين في حالة نفسية متدهورة، حيث يعبران عن مشاعرهما المؤلمة والأمل المتزايد في العودة إلى عائلاتهما. سيغل، المعالج الوظيفي البالغ من العمر 64 عامًا، شارك ذكرياته عن الاحتفالات العائلية وأعرب عن قلقه بشأن استمرارية وضعهما الحالي. ميرين، من جانبه، تحدث بحرارة إلى أسرته، معربًا عن شوقه العميق لهم ورغبته في العودة للاحتفال بالأعياد معهم.

داني ميرين، والد عمري، عبر عن تأثره الشديد برؤية ابنه في هذه الحالة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار الجهود لإعادته والآخرين إلى ديارهم. ومع ذلك، فإن التعليقات التي أدلى بها تشير إلى عدم فعالية الضغوط العسكرية التي كان من المفترض أن تؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين، مما يؤكد على الحاجة الملحة للجوء إلى حلول دبلوماسية.

تظاهرات عديدة نُظمت ومن المقرر تنظيم المزيد منها في مختلف أنحاء إسرائيل، حيث يطالب المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية ببذل المزيد من الجهود لضمان عودة الرهائن. الوضع يزداد تعقيدًا مع كل يوم يمر، والعائلات تواصل صرخاتها للحكومة لتحرك فوري وفعال.

في السياق الدولي، أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد على التزامه بضمان عودة جميع المختطفين، مشددًا على العبارات التي أرسلها في منشور سابق على منصة X بعد لقائه بأبيجيل إيدان، الطفلة التي تم تحريرها مؤخرًا من أسر حماس.

الوضع المتأزم يستلزم حلاً سريعًا وشاملاً لضمان سلامة المختطفين وإعادتهم إلى عائلاتهم، ويبقى العالم مترقبًا لرؤية كيف ستتعامل الحكومات المعنية مع هذه الأزمة الإنسانية الدقيقة.