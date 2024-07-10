تقارير فلسطينية: عشرات القتلى في هجوم على خان يونس،الجيش الإسرائيلي: الأمر قيد الفحص

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خلال الليلة (الثلاثاء حتى الأربعاء) أن مقاتلة إسرائيلية هاجمت في خان يونس، باستخدام أسلحة دقيقة، مسلحا من الذراع العسكرية لحركة حماس. وذكر البيان أن هذا المسلح شارك في هجوم السابع من أكتوبر في قطاع غزة.

وفي وقت لاحق من هذا الإعلان، أشار الجيش الإسرائيلي إلى تقرير الذي يفيد عن مقتل وإصابة مدنيين في الهجوم الذي وقع بالقرب من مدرسة "العودة بعبسان" في خان يونس، التي تقع بالقرب من موقع الهجوم، وأشار إلى أنه "يتم التحقيق في الحدث."

وعلى صعيد متصل، أفادت وسائل إعلام عربية وفلسطينية الليلة الماضية عن مقتل 29 من سكان غزة قتلوا في الهجوم المذكور، وأصابة العشرات منهم، بعضهم في حالة خطيرة.