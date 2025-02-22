قريبة مختطفة إسرائيلية قتلت في غزة توجه رسالة للمختطفين الإسرائيليين في غزة باللغة العربية

شيني ديكمان قريبة المختطفة كرميل جات قتلت في نفق بغزة مع خمسة آخرين

i24NEWS
i24NEWS
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دقيقة 1
شيني ديكمان
شيني ديكمانi24news/video screen

وجهت الشابة الإسرائيلية شيني ديكمان بنت خال المختطفة كرميل جات التي قتلت مع ستة مختطفين إسرائيليين في غزة التي قتلت مع ستة مختطفين إسرائيليين في غزة في أحد الأنفاق. وتحدثت ديكمان خلال لقاء أجراه معها مراسلنا وسام كبها في ميدان المختطفين.وقالت ديكمان :"أود أن أقول لإخوتي في غزة ، عائلاتكم تنتظركم ، يجب أن تعودوا الى بيوتكم ، ننتظركم جميعا، اهتموا بأنفسكم ، نحن نحبكم".

لمشاهدة اللقاء كاملا في هذا الفيديو:

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قريبة مختطفة إسرائيلية قتلت في غزة توجه رسالة باللغة العربية

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