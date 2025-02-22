قريبة مختطفة إسرائيلية قتلت في غزة توجه رسالة للمختطفين الإسرائيليين في غزة باللغة العربية

وجهت الشابة الإسرائيلية شيني ديكمان بنت خال المختطفة كرميل جات التي قتلت مع ستة مختطفين إسرائيليين في غزة التي قتلت مع ستة مختطفين إسرائيليين في غزة في أحد الأنفاق. وتحدثت ديكمان خلال لقاء أجراه معها مراسلنا وسام كبها في ميدان المختطفين.وقالت ديكمان :"أود أن أقول لإخوتي في غزة ، عائلاتكم تنتظركم ، يجب أن تعودوا الى بيوتكم ، ننتظركم جميعا، اهتموا بأنفسكم ، نحن نحبكم".

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