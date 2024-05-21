التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل على قائد في حزب الله يشرف على إطلاق الصواريخ قرب بلدة المنصورية
أكد بايدن إيمانه بأن إسرائيل كانت الضحية منذ هجوم السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل الذي شنه مسلحو حماس وأسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز مئات الرهائن
في الحدث الذي أقيم بمناسبة شهر التراث اليهودي الأمريكي، انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية لطلبها مذكرة اعتقال لزعماء إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب جرائم حرب مزعومة في غزة. أكد بايدن مجددا أن إدارته “تقف مع إسرائيل للقضاء على السنوار وبقية جزاري حماس”وتابع "نريد هزيمة حماس، ونحن نعمل مع إسرائيل لتحقيق ذلك"، مضيفاً أنه "سيضمن دائماً أن لدى إسرائيل كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد حماس وجميع أعدائها".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه “خلافا للادعاءات الموجهة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، فإن ما يحدث ليس إبادة جماعية” واعتبر الرئيس الأميركي، حليف إسرائيل الأول، أن طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "مشين".
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"بحسب أمل كلوني، "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قاسم سقلاوي من حزب الله في الغارة التي استهدفت دراجته النارية قرب بلدة المنصورية
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، إن قواته قضت على قائد مجموعة الصواريخ والقذائف في القطاع الساحلي لحزب الله في لبنان"، وتابع "هاجمت قوات الدفاع الإسرائيلية الليلة الماضية (الأحد)، قاسم سقلاوي، قائد مجموعة الصواريخ والقذائف في القطاع الساحلي لحزب الله، وقتلته باستخدام طائرة تابعة لسلاح الجو في منطقة تسور بلبنان"
وكان قاسم سقلاوي مسؤولاً في دوره عن تخطيط وتنفيذ العديد من خطط إطلاق الصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي. وكجزء من منصبه، شارك في الترويج والتخطيط لإطلاق صواريخ وقذائف مضادة للدبابات باتجاه دولة إسرائيل من المنطقة الساحلية في لبنان.
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الولايات المتحدة: تسليم 569 طنًا من المساعدات إلى غزة عبر الرصيف حتى الآن
ذكرت القيادة المركزية للولايات المتحدة (CENTCOM)، اليوم الثلاثاء، أنه تم حتى الآن تسليم أكثر من 569 طنًا متريًا من الإمدادات الإنسانية إلى غزة عبر الرصيف مؤقت
وجاء في منشور القيادة المركزية الأمريكية على ممنصة"إكس": "لقد تبرعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الشركاء الآخرين بهذه المساعدة الإنسانية".وشدد الجيش الأمريكي على أن الرصيف يشكل "حلا مؤقتا لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني".
https://twitter.com/i/web/status/1792716582935805956
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مجلس النواب الأمريكي يلوح بعقوبات ضد الجنائية الدولية
قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إن "المجلس قد يصوت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لسعيها إصدار مذكرة توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وأضاف جونسون في بيان: "يراجع الكونجرس جميع الخيارات، بما في ذلك العقوبات، لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان أن تواجه قيادتها عواقب، إذا مضت قدماً"، وفق ما أورده موقع "أكسيوس". واتهم جونسون إدارة الرئيس جو بايدن بالمساعدة في المضي بتلك الملاحقة من خلال جهودها لكبح عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة.
يأتي ذلك، فيما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه يسعى لإصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو و3 من قادة حركة "حماس"، بمن فيهم يحيى السنوار، بسبب جرائم حرب مزعومة.
جلعاد إردان: "المحكمة الجنائية الدولية سلاحاً في أيدي المجرمين والقتلة"
هاجم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بشدة قرار المدعية العامة للمحكمة خلال جلسة استماع خاصة لمجلس الأمن: "هذا يوم أسود للمحكمة والمجتمع الدولي، هذه حملة مطاردة بدافع كراهية اليهود والمصالح السياسية. لقد أصبحت المحكمة الجنائية الدولية سلاحاً في أيدي المجرمين والقتلة!'
بايدن ينتقد المحكمة الجنائية الدولية: "لا تكافؤ بين إسرائيل وحماس"
قال بايدن في البيت الأبيض "ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية"، واعتبر الرئيس الأميركي، حليف إسرائيل الأول، أن طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "مشين".وتابع خلال فعالية شهر التراث اليهودي الأميركي في البيت الأبيض "ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية. نحن نرفض ذلك".
وواجه بايدن في العديد من المناسبات بأنحاء شتى من البلاد احتجاجات من مدافعين مؤيدين للفلسطينيين وصفوه "بجو الإبادة الجماعية" لدعمه الثابت لإسرائيل.
وفي تصريحاته بالبيت الأبيض، أكد بايدن إيمانه بأن إسرائيل كانت الضحية منذ هجوم السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل الذي شنه مسلحو حماس، وأسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز مئات الرهائن. وقال الرئيس الأميركي إن دعم واشنطن لسلامة وأمن الإسرائيليين "ثابت".وأضاف "نحن نقف مع إسرائيل للقضاء على (القيادي في حماس يحيى السنوار) وبقية حماس. نريد هزيمة حماس. ونحن نعمل مع إسرائيل لتحقيق ذلك".
"قد تقوض جهود التهدئة"
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد قال في بيان إن الولايات المتحدة ترفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين ومن الحركة الفلسطينية.
وقال بلينكن، الاثنين، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ربما تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة.
كما تابع البيان: "نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس"، واصفاً ذلك بأنه أمر مخزٍ.
موجه ضد إسرائيل
بدوره، دان رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار المدعي العام لجرائم الحرب ووصفه بأنه "وصمة عار" وهجوم على إسرائيل بأكملها.
واعتبر بنيامين نتنياهو أن طلب الجنائية الدولية عبثي وموجه بشكل مباشر ضد إسرائيل.
كما قال "تحرك مدعي الجنائية الدولية مماثل تماما لما تبدو عليه معاداة السامية الجديدة".
اعتقال نتنياهو وغالانت
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت بناء على ادعاءات بارتكابهما جرائم حرب في غزة.
وأوضح المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".
3 من قادة حماس
إلى ذلك، قال خان، إنه سيصدر مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس وهم زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، بالإضافة إلى اثنين آخرين، هما محمد دياب إبراهيم المصري، قائد كتائب القسام والمعروف بمحمد ضيف، وإسماعيل هنية، الزعيم السياسي للحركة.
وأوضح أن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز".
يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية.
مع ذلك، تدعي المحكمة أنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسمياً على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.
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صلاحيات المحكمة
والمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة تخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
كما أنه ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم. وبدلاً من ذلك، يجب أن تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.
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فرنسا تعرب عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية في السعى لإصدار مذكرات توقيف لقادة إسرائيل وحماس
أعربت فرنسا، فجر الثلاثاء، عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس.
وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن "فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات". كما دانت الوزارة هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر وما رافقها من "أعمال تعذيب وعنف جنسي"، بحسب البيان.
إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة خلال القتال جنوب قطاع غزة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن جندي احتياط من كتيبة روتم التابعة للواء جفعاتي وجندي احتياط من المجموعة اللوجستية 8237 أصيبا بجروح خطيرة أمس خلال معركة في جنوب قطاع غزة. وتم نقل الجنديين إلى المستشفى.