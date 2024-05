التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل على قائد في حزب الله يشرف على إطلاق الصواريخ قرب بلدة المنصورية

الولايات المتحدة: تسليم 569 طنًا من المساعدات إلى غزة عبر الرصيف حتى الآن

ذكرت القيادة المركزية للولايات المتحدة (CENTCOM)، اليوم الثلاثاء، أنه تم حتى الآن تسليم أكثر من 569 طنًا متريًا من الإمدادات الإنسانية إلى غزة عبر الرصيف مؤقت

وجاء في منشور القيادة المركزية الأمريكية على ممنصة"إكس": "لقد تبرعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الشركاء الآخرين بهذه المساعدة الإنسانية".وشدد الجيش الأمريكي على أن الرصيف يشكل "حلا مؤقتا لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني".

https://twitter.com/i/web/status/1792716582935805956